27.10.2025, 09:45

Мужчина признался в зверском убийстве супруги — не поделили курицу для супа

Новости Мира 0 1 079

Бытовая ссора в российском городе Березовский (Свердловская область) привела к чудовищному преступлению. 50-летний мужчина напал на собственную супругу с ножом после того, как она отказалась выполнить его просьбу — разделать курицу для супа, сообщает Lada.kz. 

Фото: chr.mk.ru
Фото: chr.mk.ru

Конфликт, закончившийся трагедией

По данным ural.kp.ru, ссора между супругами вспыхнула из-за, казалось бы, пустяковой причины. Мужчина попросил жену помочь на кухне, но в ответ получил отказ. Не сдержавшись, он схватил нож и нанес женщине несколько ударов, оказавшихся смертельными.

После случившегося мужчина попытался избавиться от тела, предприняв попытку его расчленить. Однако завершить задуманное он не смог. Ограничившись частичным повреждением тела, злоумышленник спрятал останки в сарае рядом с домом.

Попытка скрыть преступление и признание

Несмотря на содеянное, мужчина не проявил признаков раскаяния сразу. В течение недели он продолжал жить обычной жизнью, создавая видимость спокойствия и не подавая признаков подозрительного поведения.

Однако спустя несколько дней злоумышленник сам пришёл в полицию и во всём признался. По словам источников, он подробно рассказал следователям о произошедшем и не стал отрицать вину.

Реакция правоохранительных органов

В пресс-службе полиции Березовского подтвердили факт задержания мужчины и его признательные показания. Представители Следственного комитета пока воздерживаются от комментариев, ссылаясь на продолжающееся расследование.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления, а также психическое состояние обвиняемого.

Шокирующая бытовая жестокость

Эксперты отмечают, что подобные трагедии — яркий пример того, как бытовые конфликты, сопровождаемые вспышками агрессии и алкоголем, нередко перерастают в непоправимые последствия.

Случай в Березовском вызвал широкий общественный резонанс: пользователи соцсетей обсуждают не только ужас произошедшего, но и вопрос, почему обыденная ссора могла привести к столь варварскому исходу.

Жестокое преступление на Урале вновь поднимает вопрос о профилактике бытового насилия и психологической помощи в семьях, где конфликты становятся нормой.

Следствие продолжается.

