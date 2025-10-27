18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
27.10.2025, 10:56

У США сорвался контракт на $1 млрд на поставку боеприпасов Киеву

Новости Мира

Американская компания из Аризоны не смогла выполнить договор на поставку вооружений Киеву. Суд обязал вернуть аванс и выплатить компенсацию, сумма которой превысит 20 миллионов евро, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: wedmoments.stock/Shutterstock/FOTODOM
Фото: wedmoments.stock/Shutterstock/FOTODOM

Провал сделки на фоне военной поддержки Украины

Компания Firearms, зарегистрированная в штате Аризона, в 2022 году заключила с украинской стороной контракт на поставку крупной партии боеприпасов. Сделка оценивалась почти в 1 миллиард долларов и предусматривала передачу Киеву советских образцов вооружения, востребованных в ходе продолжающегося конфликта.

По данным Financial Times, речь шла примерно о 10 миллионах 23-миллиметровых зенитных снарядов, десятках тысяч реактивных снарядов для РСЗО «Град», а также минометах и других видах вооружений, совместимых с украинской военной техникой.

Украина перечислила американской фирме аванс в размере 17 миллионов евро, рассчитывая на скорую поставку. Однако проект столкнулся с полным срывом.

Отсутствие инфраструктуры и опыта стало фатальной ошибкой

Как отмечает Financial Times, впоследствии выяснилось, что у Firearms отсутствовали ключевые возможности для реализации контракта. Компания не имела опыта в экспортных операциях, сертифицированных хранилищ для боеприпасов и логистических мощностей, необходимых для работы с подобными объемами.

По сути, у предприятия не было ни технической базы, ни разрешений для участия в международных поставках оружия. В результате за весь период действия контракта ни один боеприпас так и не был передан Украине.

Судебное решение: вернуть деньги и оплатить издержки

Федеральный суд США рассмотрел иск украинской стороны и постановил, что Firearms обязана возвратить всю сумму аванса вместе с процентами и судебными расходами. Общий объем выплат, по оценкам источников издания, превысит 20 миллионов евро.

Таким образом, попытка заключить частный оборонный контракт между украинскими структурами и американским поставщиком обернулась финансовыми потерями и репутационным скандалом.

Контекст: контроль над оружейными поставками

Случай с Firearms вновь поднимает вопрос о контроле и прозрачности схем поставок вооружений Украине.
Эксперты отмечают, что в условиях масштабных военных поставок и многомиллиардных оборонных программ участие малых частных компаний без лицензий и опыта несет серьезные риски как для заказчиков, так и для государств, участвующих в международной поддержке Киева.

По мнению аналитиков, этот инцидент может привести к ужесточению требований к подрядчикам и пересмотру механизмов заключения оборонных контрактов, особенно в тех случаях, когда речь идет о посредниках без прямой государственной аккредитации.

Итог

Миллиардная сделка, которая могла стать одной из крупнейших частных поставок оружия Украине, завершилась судебным разбирательством и взысканием средств. Для Киева это очередное напоминание о том, что в сфере вооружений даже союзники могут оказаться ненадежными партнерами, если за громкими обещаниями не стоит реальная инфраструктура и профессиональные гарантии.

