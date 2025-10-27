18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
27.10.2025, 12:06

Охрана советских вождей: кого из руководителей СССР телохранители ненавидели больше всего

Новости Мира

Безопасность партийной верхушки в Советском Союзе всегда считалась приоритетной задачей. Система охраны первых лиц государства формировалась и укреплялась десятилетиями, претерпевая множество изменений. Если одни вожди строго следовали установленным протоколам, то другие предпочитали сохранять личное пространство, даже рискуя безопасностью, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: соцсети
Фото: соцсети

От скромной охраны к железному кольцу Сталина

После Октябрьской революции защита советских лидеров была весьма условной. Ситуация кардинально изменилась с приходом к власти Иосифа Сталина. Именно при нём охранная система стала по-настоящему мощной и профессиональной.

Вокруг его Кунцевской дачи возвели высокий забор, достигающий уровня второго этажа жилого дома, а затем добавили ещё один — с наблюдательными отверстиями.

Особое внимание уделялось безопасности поездок Сталина. Отдых в Сочи превращался в тщательно спланированную операцию: охрана контролировала каждый участок пути — от поезда до теплохода, а маршруты регулярно менялись, чтобы избежать утечек информации.

Появление 9-го управления КГБ

С 1954 года охрана советских лидеров перешла под контроль 9-го управления КГБ. Его сотрудники должны были оставаться максимально незаметными, но при этом быть готовы действовать мгновенно.

Для безопасного передвижения кортежей особой важности было создано специальное подразделение ГАИ, обеспечивавшее беспрепятственный проезд по маршрутам руководства.

Хрущёв: раздражение и недоверие к телохранителям

С приходом Никиты Хрущёва стиль охраны заметно изменился. Генсек часто отправлялся в поездки и прогулки, активно посещал зарубежные страны. Перед его визитами за границу сотрудники 9-го управления направляли разведгруппы для оценки рисков на месте.

Однако сам Хрущёв нередко выражал недовольство действиями охраны. Он даже распорядился сократить её численность, считая присутствие телохранителей навязчивым.

По воспоминаниям начальника 9-го управления Михаила Докучаева, Хрущёв производил впечатление человека, постоянно раздражённого поведением своих защитников. Он был с ними резок и груб, а охранники, в свою очередь, отвечали ему взаимной антипатией.

Брежнев: рискованный, но уважаемый

Леонид Брежнев, напротив, считался одним из самых смелых и непредсказуемых руководителей. После смещения Хрущёва начальник его охраны Рябенко практически не отходил от нового генсека.

Известен случай, когда Брежнев, находясь под усиленной охраной, неожиданно приказал Рябенко взять автомат и остаться у его покоев. Несмотря на полное кольцо безопасности, лидер предпочитал дополнительную перестраховку, что характеризовало его как человека осторожного, но склонного к импровизации.

Горбачёв: реформатор с холодным отношением к охране

Став генеральным секретарём, Михаил Горбачёв полностью обновил охрану и разделил её на две группы — одна сопровождала его в поездках, другая следила за безопасностью в столичной квартире и на даче. На подмосковной резиденции дополнительно установили электрическую сигнализацию.

Во время визита Горбачёва в Киев в 1989 году произошёл инцидент: неизвестный бросил в него кейс. Телохранитель Андрей Беликов сумел среагировать мгновенно — перехватил предмет и прикрыл собой руководителя. Нарушителя задержать не удалось, он растворился в толпе.

Современники отмечали, что Горбачёв, как и Хрущёв, относился к телохранителям пренебрежительно. Он держал дистанцию, считал их простыми исполнителями и не скрывал своего превосходства. Такое отношение вызывало у охраны скрытое раздражение и холодную неприязнь.

Итог

История охраны советских вождей отражает не только эволюцию спецслужб, но и личные черты самих лидеров. Одни ценили преданность и дисциплину своих телохранителей, другие воспринимали их как досадную необходимость.

Но в любом случае именно эти люди, оставаясь в тени, ежедневно рисковали жизнью ради безопасности первых лиц огромной страны.

