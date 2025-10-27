Анна Уколова устроила дебош в аэропорту — поведение актрисы шокировало очевидцев

Қазақ тіліне аудару

Известная российская актриса Анна Уколова, звезда сериалов «Домашний арест», «Склифосовский» и «Престиж», стала участницей инцидента в одном из московских аэропортов. По словам очевидцев, артистка прилетела из Калининграда и вела себя крайне неадекватно, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Падение и вызов медиков

Как сообщает Telegram-канал Mash, 47-летняя актриса с трудом держалась на ногах, громко ругалась и вызывала недоумение у пассажиров. Когда Уколова попыталась дойти до такси, она упала и, по словам свидетелей, повредила руку.

Очевидцы помогли артистке подняться и вызвали врачей. При этом, утверждают свидетели, актриса продолжала вести себя агрессивно и ссориться с окружающими. Пассажиры, летевшие с ней одним рейсом, отметили, что от нее исходил запах алкоголя.

Реакция актрисы

После того как история распространилась в СМИ и социальных сетях, Анна Уколова отказалась от комментариев. На звонки журналистов она ответила резко:

«Что нужно?! Никаких комментариев!»

Известно, что актриса в курсе распространенной в интернете информации о своем поведении и падении в аэропорту.

Творческие планы и предстоящие выступления

Несмотря на инцидент, артистка готовится к ближайшему выступлению. Уже 29 октября Анна Уколова должна выйти на сцену Дома культуры имени Зуева.

Напомним, актриса приобрела широкую известность благодаря ролям в популярных телевизионных проектах:

«Домашний арест» (16+),

«Склифосовский» (18+),

«Престиж» (18+).

Общественная реакция

Поведение актрисы вызвало активное обсуждение в соцсетях. Пользователи разделились во мнениях: одни выразили сожаление и предположили, что артистка могла находиться в стрессовом состоянии, другие осудили выходку, назвав ее «недостойной публичного человека».