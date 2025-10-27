18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.13
624.88
6.64
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
27.10.2025, 13:10

Анна Уколова устроила дебош в аэропорту — поведение актрисы шокировало очевидцев

Новости Мира 0 694

Известная российская актриса Анна Уколова, звезда сериалов «Домашний арест», «Склифосовский» и «Престиж», стала участницей инцидента в одном из московских аэропортов. По словам очевидцев, артистка прилетела из Калининграда и вела себя крайне неадекватно, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Падение и вызов медиков

Как сообщает Telegram-канал Mash, 47-летняя актриса с трудом держалась на ногах, громко ругалась и вызывала недоумение у пассажиров. Когда Уколова попыталась дойти до такси, она упала и, по словам свидетелей, повредила руку.

Очевидцы помогли артистке подняться и вызвали врачей. При этом, утверждают свидетели, актриса продолжала вести себя агрессивно и ссориться с окружающими. Пассажиры, летевшие с ней одним рейсом, отметили, что от нее исходил запах алкоголя.

Реакция актрисы

После того как история распространилась в СМИ и социальных сетях, Анна Уколова отказалась от комментариев. На звонки журналистов она ответила резко:

«Что нужно?! Никаких комментариев!»

Известно, что актриса в курсе распространенной в интернете информации о своем поведении и падении в аэропорту.

Творческие планы и предстоящие выступления

Несмотря на инцидент, артистка готовится к ближайшему выступлению. Уже 29 октября Анна Уколова должна выйти на сцену Дома культуры имени Зуева.

Напомним, актриса приобрела широкую известность благодаря ролям в популярных телевизионных проектах:

  • «Домашний арест» (16+),

  • «Склифосовский» (18+),

  • «Престиж» (18+).

Общественная реакция

Поведение актрисы вызвало активное обсуждение в соцсетях. Пользователи разделились во мнениях: одни выразили сожаление и предположили, что артистка могла находиться в стрессовом состоянии, другие осудили выходку, назвав ее «недостойной публичного человека».

2
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь