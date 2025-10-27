18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
27.10.2025, 14:40

«Я их резал и стрелял»: террорист из Крокуса шокировал признанием

Новости Мира 0 1 163

Продолжается один из самых масштабных судебных процессов последних лет — дело о теракте в «Крокус Сити Холле». Заседания приносят все новые подробности, а поведение некоторых фигурантов порой поражает даже опытных юристов, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: reuters.com
Фото: reuters.com

Масштаб дела: сотни свидетелей и тысячи пострадавших

С момента начала слушаний суд уже выслушал показания более четырех сотен свидетелей и свыше тысячи потерпевших. Следствие собрало внушительный объем доказательств — 427 томов материалов, включая видеозаписи, свидетельства очевидцев и заключения экспертов.

На скамье подсудимых находятся 27 обвиняемых, среди которых исполнители и пособники теракта. Объем работы настолько велик, что суд сейчас рассматривает вопрос о назначении дополнительных помощников адвокатам, не справляющимся с нагрузкой.

Неожиданная "линия защиты"

Одно из последних заседаний вызвало бурю обсуждений. По данным СМИ, один из главных фигурантов, лично участвовавший в расстреле зрителей, решил повести себя необычным образом. Он попытался вызвать у суда жалость, сделав абсурдное признание.

«Я их резал и стрелял, но мне их жалко… такие соболезнования приношу, ну просто плакать хочется», — заявил обвиняемый.

Эта фраза вызвала шок даже у адвокатов, присутствовавших в зале. Судьи, по словам очевидцев, также были ошарашены подобным «раскаянием».

«Жалость» не спасёт: доказательства неопровержимы

Несмотря на попытки фигуранта представить себя раскаявшимся, вероятность того, что подобные слова повлияют на приговор, практически равна нулю.

Суд располагает видеозаписями с места трагедии, где четко видно, как террористы спокойно перемещаются между рядами и открывают огонь по безоружным людям. На их лицах — ни следа сомнений или страха.

Следствие ранее допускало, что боевики могли находиться под действием психотропных веществ, что частично объясняет их бесчеловечное поведение. Однако даже это обстоятельство не способно смягчить вину участников атаки, приведшей к гибели десятков невинных зрителей.

Судебный процесс продолжается

Слушания по делу «Крокус Сити Холла» будут продолжаться еще долго. Суду предстоит рассмотреть сотни эпизодов, выслушать оставшихся свидетелей и вынести приговор каждому из 27 подсудимых.

Общественность с напряжением следит за развитием дела, которое стало символом боли, скорби и требования справедливости для всей страны.

