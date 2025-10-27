18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.13
624.88
6.64
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
27.10.2025, 16:06

Кому нельзя пристально смотреть в глаза — можно нарваться на беду

Новости Мира 0 406

Глаза часто называют зеркалом души — по ним можно прочесть эмоции, внутреннее состояние и даже намерения человека. Но не всегда прямой и долгий зрительный контакт означает открытость или доброжелательность. Иногда пристальный взгляд способен вызвать раздражение, настороженность или даже беду, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: retro.bg
Фото: retro.bg

Есть ситуации, в которых лучше не «сверлить» человека глазами и вовремя отвести взгляд.

Чужие дети: взгляд, способный напугать

Долгий взгляд в глаза малышу — не всегда признак нежности. С древних времен на Руси верили, что так можно ненароком сглазить или напугать ребенка, особенно если он чувствителен и пуглив. Даже в современной психологии отмечается, что маленькие дети остро реагируют на пристальные взгляды — это может вызывать у них тревогу или чувство угрозы.

Культурные различия: где взгляд — знак уважения, а где вызов

Отношение к зрительному контакту сильно различается в разных странах и культурах.

  • Россия и СНГ. Здесь можно спокойно встречаться взглядами с собеседником, однако чересчур пристальный и долгий взгляд воспринимается как проявление грубости или давления.

  • США и Европа. В этих странах прямой взгляд символизирует уверенность, честность и открытость. Однако у мужчин он может восприниматься женщинами как знак сексуального интереса, что иногда приводит к неловким ситуациям.

  • Азия. В Японии, Китае и Корее смотреть начальнику или старшему прямо в глаза — признак неуважения. Здесь ценят сдержанность и избегают лишнего визуального контакта.

  • Кавказ и Ближний Восток. Женщине не принято смотреть в глаза незнакомым мужчинам — это может считаться вызовом или нарушением традиционных норм скромности.

Таким образом, одно и то же действие — взгляд глаза в глаза — в зависимости от культурного контекста может означать противоположное: от доверия до оскорбления.

Опасные энергетические связи: почему не стоит смотреть на неприятных людей

Есть люди, после общения с которыми словно «падает энергия»: ухудшается настроение, появляется раздражение или апатия.
Психологи считают, что длительный зрительный контакт с такими личностями усиливает негативный энергетический обмен. Лучше избегать прямого взгляда, чтобы не подпитывать неприятное общение и не позволять манипулировать вашим внутренним состоянием.

Цыганский гипноз: взгляд, от которого трудно отвести глаза

В народных поверьях цыган часто наделяли способностью влиять на человека через взгляд. Считалось, что они умеют применять техники гипноза, внушая доверие или тревогу.
Современные психологи объясняют это эффектом невербального воздействия — особым способом держать внимание собеседника, создавая ощущение подчинения. Чтобы не попасть под подобное влияние, достаточно сразу отвести глаза и не вступать в длительный визуальный контакт.

Мужчины и женщины: язык симпатии и соблазна

Взгляд глаза в глаза между мужчиной и женщиной может быть молчаливым признанием симпатии. Однако важно чувствовать грань: если чувства взаимны, такой контакт воспринимается как флирт, если нет — как давление или навязчивость.
Психологи советуют наблюдать за реакцией собеседника: если человек отводит глаза, лучше не настаивать — он, вероятно, не готов к такому уровню близости.

Когда лучше отвести взгляд

Прямой взгляд — мощное средство коммуникации, но злоупотреблять им нельзя.
Отведите глаза, если:

  • чувствуете внутренний дискомфорт или тревогу;

  • общаетесь с ребенком, незнакомцем или человеком в агрессивном настроении;

  • находитесь в другой культурной среде, где правила общения иные;

  • ощущаете энергетическое или эмоциональное выгорание после контакта.

Итог

Глаза действительно говорят больше, чем слова. Но, как и любое сильное средство, взгляд требует осторожности и интуиции. Понимание культурных и психологических нюансов поможет не только избежать неловкости, но и сохранить внутреннее равновесие — ведь не каждому стоит смотреть прямо в душу.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь