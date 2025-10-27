Зачем платить больше: ученые рассказали, почему нет смысла покупать телевизор с высоким разрешением

Исследователи из Кембриджского университета и лаборатории Meta Reality Labs пришли к интересному выводу: человеческий глаз имеет физический предел восприятия деталей, и после определенного уровня увеличение числа пикселей уже не приносит заметного эффекта. Работа ученых была опубликована в журнале Nature Communications (NatCom), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Для определения того, сколько информации способен различить глаз, исследователи провели серию экспериментов. Участники рассматривали изображения в цвете и оттенках серого с разной степенью детализации, под разными углами и на различных расстояниях.
Результаты показали, что способность различать детали зависит от:
размера экрана;
освещенности помещения;
расстояния до телевизора.
Для типичной британской гостиной, где телевизор находится примерно в 2,5 метрах от дивана, экран 44 дюйма с разрешением 4K или даже 8K не даст преимущества перед более доступным QHD-аналогом того же размера.
Чтобы количественно оценить предел восприятия, ученые использовали показатель pixels per degree (PPD) — число пикселей на один градус поля зрения.
Для идеального зрения (20/20) традиционно считалось, что предел составляет 60 PPD.
Новое исследование показало, что для черно-белых изображений этот показатель выше — около 94 PPD.
Для цветных изображений показатели ниже:
Красно-зеленые оттенки — 89 PPD
Желто-фиолетовые — 53 PPD
Как объясняет профессор Рафаэл Мантук, мозг не различает цветовые детали так же точно, как оттенки серого, особенно при боковом зрении:
«По сути, глаза — это не самые совершенные сенсоры, а мозг дорисовывает картинку так, как «считает нужным»».
Помимо того, что сверхвысокое разрешение не приносит пользы глазам, оно неэффективно с инженерной точки зрения:
чем выше плотность пикселей, тем дороже экран;
тем больше вычислительных ресурсов требуется для работы устройства.
По словам доктора Малихи Ашраф, соавтора исследования, цель работы была в том, чтобы определить границу, после которой дальнейшее повышение разрешения теряет смысл.
Результаты исследования помогут ориентироваться при разработке дисплеев:
телевизоров;
смартфонов;
VR-гарнитур;
автомобильных экранов.
Таким образом, покупка сверхдорогих 8K-телевизоров в типичной обстановке может оказаться не более чем переплатой — глаз просто не способен заметить разницу.
