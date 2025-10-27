18+
27.10.2025, 17:48

Зачем платить больше: ученые рассказали, почему нет смысла покупать телевизор с высоким разрешением

Новости Мира 0 349

Исследователи из Кембриджского университета и лаборатории Meta Reality Labs пришли к интересному выводу: человеческий глаз имеет физический предел восприятия деталей, и после определенного уровня увеличение числа пикселей уже не приносит заметного эффекта. Работа ученых была опубликована в журнале Nature Communications (NatCom), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: ru.pinterest.com
Фото: ru.pinterest.com

Как ученые измеряли пределы зрения

Для определения того, сколько информации способен различить глаз, исследователи провели серию экспериментов. Участники рассматривали изображения в цвете и оттенках серого с разной степенью детализации, под разными углами и на различных расстояниях.

Результаты показали, что способность различать детали зависит от:

  • размера экрана;

  • освещенности помещения;

  • расстояния до телевизора.

Для типичной британской гостиной, где телевизор находится примерно в 2,5 метрах от дивана, экран 44 дюйма с разрешением 4K или даже 8K не даст преимущества перед более доступным QHD-аналогом того же размера.

Pixels per degree: сколько пикселей видит глаз

Чтобы количественно оценить предел восприятия, ученые использовали показатель pixels per degree (PPD) — число пикселей на один градус поля зрения.

  • Для идеального зрения (20/20) традиционно считалось, что предел составляет 60 PPD.

  • Новое исследование показало, что для черно-белых изображений этот показатель выше — около 94 PPD.

  • Для цветных изображений показатели ниже:

    • Красно-зеленые оттенки — 89 PPD

    • Желто-фиолетовые — 53 PPD

Как объясняет профессор Рафаэл Мантук, мозг не различает цветовые детали так же точно, как оттенки серого, особенно при боковом зрении:

«По сути, глаза — это не самые совершенные сенсоры, а мозг дорисовывает картинку так, как «считает нужным»».

Избыточное разрешение дорого и неэффективно

Помимо того, что сверхвысокое разрешение не приносит пользы глазам, оно неэффективно с инженерной точки зрения:

  • чем выше плотность пикселей, тем дороже экран;

  • тем больше вычислительных ресурсов требуется для работы устройства.

По словам доктора Малихи Ашраф, соавтора исследования, цель работы была в том, чтобы определить границу, после которой дальнейшее повышение разрешения теряет смысл.

Практическое значение для технологий будущего

Результаты исследования помогут ориентироваться при разработке дисплеев:

  • телевизоров;

  • смартфонов;

  • VR-гарнитур;

  • автомобильных экранов.

Таким образом, покупка сверхдорогих 8K-телевизоров в типичной обстановке может оказаться не более чем переплатой — глаз просто не способен заметить разницу.

