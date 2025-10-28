В Турции произошло сильное землетрясение

Қазақ тіліне аудару

В турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 6,1, в результате которого обрушились три дома и один магазин, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в интервью телеканалу CNN Türk. В результате прыжков из зданий и падений пострадали 19 человек , передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: Facebook

Эпицентр и сила толчков

Сейсмологи Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) зафиксировали эпицентр землетрясения в западной части провинции Балыкесир. Толчки ощущались в нескольких регионах Турции, включая крупнейший город страны — Стамбул.

Министр Ерликая уточнил, что в городе Сындыргы, расположенном рядом с эпицентром, обрушились три здания и один магазин. При этом, по его словам, никто не остался под завалами.

Предшествующие повреждения усугубили последствия

Два из обрушившихся домов ранее пострадали от аналогичного землетрясения в августе. Они были опечатаны и подлежат сносу. По словам министра, именно их поврежденность сыграла ключевую роль в разрушении.

Реакция властей и меры предосторожности

Власти провинций, где ощущались толчки — Стамбул, Измир и Маниса — опубликовали сообщения в соцсетях, отметив, что на данный момент данных о пострадавших нет. Продолжается оценка ущерба и мониторинг состояния зданий.

Президент Турции Реджеп Эрдоган также заявил, что власти внимательно следят за ситуацией и принимают все необходимые меры для безопасности населения.

Череда землетрясений на западе страны

Это второе сильное землетрясение за последние 48 часов на западе Турции. В понедельник толчки ощущались в Стамбуле — самом густонаселенном городе страны. В воскресенье эпицентр другой сейсмической активности находился в Черном море, недалеко от Стамбульского аэропорта.

Специалисты отмечают, что турецкий регион остается сейсмоопасным, и повторные толчки могут представлять угрозу для зданий, уже повреждённых предыдущими землетрясениями.