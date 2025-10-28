Врач рассказала, через сколько после пробуждения можно пить чай

Қазақ тіліне аудару

Начинать утро с ароматной чашки чая — привычка миллионов людей. Но, как отмечает врач-диетолог и нутрициолог «СМ-Клиника» Надежда Литвинова-Гразион, важно знать, в какое время и как именно пить чай , чтобы он приносил пользу, а не вред, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: shedevrum.ai

Оптимальное время для чаепития

По словам специалиста, идеальный момент для утреннего чая — через 15–20 минут после пробуждения.

Именно за этот короткий промежуток времени организм постепенно «просыпается»:

активизируется пищеварительная система,

повышается уровень ферментов,

готовится желудок к приему жидкости и пищи.

Перед чаем врач советует выпить стакан воды — теплой или комнатной температуры. Это поможет восполнить влагу, потерянную за ночь, и мягко запустить обмен веществ.

Какой чай выбрать утром

Надежда Литвинова-Гразион напомнила, что разные сорта чая оказывают разное воздействие на организм:

Зеленый чай — бодрит благодаря кофеину, но действует мягче, чем кофе.

Черный чай — придает больше энергии, но может сильнее повышать давление.

Травяной чай — наиболее щадящий вариант, который способствует улучшению пищеварения и укреплению иммунитета.

Что добавлять в чай не стоит

Врач подчеркнула, что сахар и молоко в утреннем чае — не лучший выбор.

Эти добавки могут вызывать чувство тяжести, вздутие или тошноту, особенно если пить напиток натощак.

Также специалист предостерегла от чрезмерно крепкого заваривания.

Слишком крепкий чай способен вызвать изжогу, раздражение слизистой желудка, а в некоторых случаях — запоры.

Кому нужно быть осторожнее

Особое внимание к утреннему чаю стоит проявлять людям с:

гастритом,

повышенной кислотностью,

чувствительным желудком.

В таких случаях предпочтительнее слабозаваренный зеленый или травяной чай без добавок и сахара.

Итог

Чтобы чай действительно помог проснуться и поддержал здоровье, стоит соблюдать простое правило:

- выпить стакан воды, подождать 15–20 минут после пробуждения и выбрать не слишком крепкий чай без сахара и молока.

Такой ритуал поможет мягко запустить организм и подарит заряд бодрости на весь день.