28.10.2025, 08:29

Женщина выиграла 7,5 млн долларов за падение на тротуаре

Новости Мира 0 688

Жительница американского города Уиттиер, штат Калифорния, получила внушительную компенсацию после несчастного случая, произошедшего на городской улице. Суд обязал местные власти выплатить женщине 7,5 млн долларов за травмы, полученные из-за неухоженного тротуара, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Несчастный случай из-за неровного тротуара

По данным издания People, пострадавшая — учительница Джастин Гуррола — упала, споткнувшись о выпуклость на тротуаре, образовавшуюся из-за корней деревьев. Женщина упала лицом вниз и получила серьезные травмы.

В судебных документах указано, что у Гурролы были диагностированы:

  • переломы запястья, локтя и носа;

  • повреждения коленей, шеи и спины;

  • легкая черепно-мозговая травма;

  • хронические боли, сохраняющиеся до сих пор.

Суд признал город виновным

Разбирательство длилось несколько недель. В итоге присяжные единогласно признали город Уиттиер полностью ответственным за инцидент.
Адвокат пострадавшей подчеркнул, что муниципальные власти на протяжении многих лет игнорировали жалобы жителей на разрушенные участки тротуаров и не предпринимали системных мер по их ремонту.

«Общественная безопасность — это не только работа полиции или пожарных. Это и забота о городской инфраструктуре. Нельзя ждать, пока произойдет трагедия», — заявил представитель Гурролы.

Иск ради справедливости, а не выгоды

Сама Джастин Гуррола отметила, что подала иск не ради материальной выгоды, а для того, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.
По ее словам, город должен сделать выводы и начать уделять больше внимания безопасности пешеходов, особенно в жилых районах.

«Я просто не хочу, чтобы кто-то еще пострадал из-за халатности», — сказала женщина после суда.

Итог: случай Гурролы стал примером того, как гражданская инициатива и настойчивость в защите своих прав могут привести к системным изменениям в подходе муниципальных властей к безопасности населения.

