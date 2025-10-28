Женщина выиграла 7,5 млн долларов за падение на тротуаре

Жительница американского города Уиттиер, штат Калифорния, получила внушительную компенсацию после несчастного случая, произошедшего на городской улице. Суд обязал местные власти выплатить женщине 7,5 млн долларов за травмы, полученные из-за неухоженного тротуара, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По данным издания People, пострадавшая — учительница Джастин Гуррола — упала, споткнувшись о выпуклость на тротуаре, образовавшуюся из-за корней деревьев. Женщина упала лицом вниз и получила серьезные травмы.
В судебных документах указано, что у Гурролы были диагностированы:
переломы запястья, локтя и носа;
повреждения коленей, шеи и спины;
легкая черепно-мозговая травма;
хронические боли, сохраняющиеся до сих пор.
Разбирательство длилось несколько недель. В итоге присяжные единогласно признали город Уиттиер полностью ответственным за инцидент.
Адвокат пострадавшей подчеркнул, что муниципальные власти на протяжении многих лет игнорировали жалобы жителей на разрушенные участки тротуаров и не предпринимали системных мер по их ремонту.
«Общественная безопасность — это не только работа полиции или пожарных. Это и забота о городской инфраструктуре. Нельзя ждать, пока произойдет трагедия», — заявил представитель Гурролы.
Сама Джастин Гуррола отметила, что подала иск не ради материальной выгоды, а для того, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.
По ее словам, город должен сделать выводы и начать уделять больше внимания безопасности пешеходов, особенно в жилых районах.
«Я просто не хочу, чтобы кто-то еще пострадал из-за халатности», — сказала женщина после суда.
Итог: случай Гурролы стал примером того, как гражданская инициатива и настойчивость в защите своих прав могут привести к системным изменениям в подходе муниципальных властей к безопасности населения.
Комментарии0 комментарий(ев)