В Чернобыльской зоне появились собаки с необычным синим окрасом

В Чернобыльской зоне отчуждения наблюдатели зафиксировали необычное явление: среди местных собак появились особи с полностью синей шерстью. Об этом сообщает британское издание Daily Mail, ссылаясь на данные некоммерческого фонда Clean Futures Fund, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Несмотря на необычный цвет, животные выглядят активными и здоровыми, что удивляет исследователей.
Ученые предполагают, что синий цвет шерсти может быть связан с воздействием химических веществ, оставшихся после аварии на Чернобыльской АЭС. Ранее проведенные исследования показывали, что местные собаки со временем приобрели уникальные генетические особенности, включая устойчивость к радиации и тяжелым металлам.
Чернобыльские собаки являются потомками домашних животных, оставленных жителями при эвакуации в 1986 году. Генетический анализ 116 особей подтвердил, что эти животные формируют отдельные популяции, существенно отличающиеся от других сородичей.
Наблюдатели отмечают, что именно синие собаки появились в зоне отчуждения сравнительно недавно, что делает их особенно интересными для научного изучения.
В мае текущего года команда ученых из США под руководством Университета Южной Каролины провела масштабное исследование популяций собак Чернобыльской зоны. Генетический анализ выявил значительные различия между группами:
Собаки из города Чернобыля ближе по генетике к пинчерам.
Обитатели станции — к овчаркам.
Все три популяции поддерживают тесные контакты между собой, формируя уникальную экосистему в условиях отчуждения, в отличие от волков.
Исследования показывают, что даже спустя почти 40 лет после аварии на ЧАЭС местные животные продолжают развиваться в уникальных условиях, приспосабливаясь к экстремальной среде.
Комментарии0 комментарий(ев)