В Чернобыльской зоне появились собаки с необычным синим окрасом

В Чернобыльской зоне отчуждения наблюдатели зафиксировали необычное явление: среди местных собак появились особи с полностью синей шерстью. Об этом сообщает британское издание Daily Mail , ссылаясь на данные некоммерческого фонда Clean Futures Fund, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Несмотря на необычный цвет, животные выглядят активными и здоровыми, что удивляет исследователей.

Возможная причина необычного окраса

Ученые предполагают, что синий цвет шерсти может быть связан с воздействием химических веществ, оставшихся после аварии на Чернобыльской АЭС. Ранее проведенные исследования показывали, что местные собаки со временем приобрели уникальные генетические особенности, включая устойчивость к радиации и тяжелым металлам.

Потомки домашних животных

Чернобыльские собаки являются потомками домашних животных, оставленных жителями при эвакуации в 1986 году. Генетический анализ 116 особей подтвердил, что эти животные формируют отдельные популяции, существенно отличающиеся от других сородичей.

Наблюдатели отмечают, что именно синие собаки появились в зоне отчуждения сравнительно недавно, что делает их особенно интересными для научного изучения.

Результаты недавних исследований

В мае текущего года команда ученых из США под руководством Университета Южной Каролины провела масштабное исследование популяций собак Чернобыльской зоны. Генетический анализ выявил значительные различия между группами:

Собаки из города Чернобыля ближе по генетике к пинчерам.

Обитатели станции — к овчаркам.

Все три популяции поддерживают тесные контакты между собой, формируя уникальную экосистему в условиях отчуждения, в отличие от волков.

Исследования показывают, что даже спустя почти 40 лет после аварии на ЧАЭС местные животные продолжают развиваться в уникальных условиях, приспосабливаясь к экстремальной среде.