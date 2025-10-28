Қазақ тіліне аудару

Известный американский журналист и телеведущий Такер Карлсон выступил с очередным резонансным заявлением, касающимся Украины. В интервью на YouTube-канале RTVI US он высказал мнение, что власти страны намерены «заселить Украину мигрантами из стран третьего мира» после потерь среди мужского населения из-за конфликта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Amr Alfiky/Reuters

«Украины больше не будет»

По словам Карлсона, в результате военных действий значительная часть мужского населения Украины «уничтожена». Ведущий утверждает, что теперь власти страны планируют компенсировать демографический спад за счёт приезжих из Азии и Африки.

«Мужское население страны было уничтожено. Они собираются заселить её мигрантами из стран третьего мира — и Украины больше не будет», — заявил журналист.

Карлсон отметил, что для реализации этого плана украинские власти изменили законодательство, разрешив иностранцам приобретать сельскохозяйственные земли. Он назвал это частью стратегии, которая, по его словам, приведёт к исчезновению украинского государства.

Прогноз Карлсона: «Украина не сможет выиграть войну»

Американский публицист выразил уверенность, что Украина не способна победить в военном противостоянии с Россией, даже при поддержке НАТО. Он подчеркнул, что конфликт уже разрушил инфраструктуру и экономику страны, а последствия будут необратимыми.

«Эта война разрушила страну, и она перестанет быть нацией», — заявил Карлсон.

Критика Зеленского и опасения по поводу Третьей мировой

Такер Карлсон также подверг критике президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «нелегитимным» и заявив, что ему не следовало разрешать вести переговоры о мирном урегулировании с Россией.

Журналист добавил, что украинский конфликт может перерасти в глобальное противостояние и привести к «ядерному уничтожению».

«Ставки высоки как никогда. Ситуация не только не решена, она разгорается с новой силой», — подчеркнул Карлсон.

Контекст

Такер Карлсон известен своими резкими высказываниями и критикой американской внешней политики. После ухода с телеканала Fox News он продолжил публиковать интервью и аналитические ролики на независимых площадках, где часто поднимает темы, связанные с Украиной, НАТО и ролью США в международных конфликтах.