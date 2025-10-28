«Прокапаешься и все пройдет». Почему настоящие врачи против капельниц?

Қазақ тіліне аудару

В последние годы в России набирает популярность внутривенная терапия — так называемые «оздоровительные капельницы», которые обещают укрепить иммунитет, улучшить память, сон и даже замедлить старение. Однако специалисты предупреждают: за внешней привлекательностью скрываются сомнительные практики, не имеющие научного обоснования и потенциально опасные для здоровья, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: cidrap.umn.edu

Кто такие IV-терапевты и откуда они взялись

Термин IV-терапия происходит от английского Intravenous therapy — «внутривенная терапия». В стране появились десятки специалистов, называющих себя «IV-терапевтами», хотя такой медицинской специальности не существует ни в России, ни за рубежом.

Как рассказал заведующий отделением трансфузиологии детского медцентра им. Дмитрия Рогачева Павел Трахтман, внутривенное введение лекарств — это лишь метод, а не отдельная профессия. «Ближе всего к этому направлению трансфузиологи — специалисты по переливанию крови и гемокоррекции», — поясняет эксперт.

Тем не менее, в интернете активно рекламируются курсы для «будущих IV-терапевтов», где после нескольких дней обучения выдают сертификаты, не имеющие юридической силы. Некоторые «школы» даже присваивают выпускникам звание «международных экспертов», хотя их деятельность не лицензирована Росздравнадзором.

Что именно «капаю́т» клиентам

Ассортимент подобных процедур впечатляет. На сайтах инфузионных клиник предлагаются десятки вариантов капельниц стоимостью от 4 до 7 тысяч рублей.

Наиболее популярные среди них:

«Золушка» — смесь витамина С, альфа-липоевой кислоты и антиоксиданта глутатиона, обещающая «омоложение» и улучшение состояния кожи.

«Иммунитет+» — заявляется как средство для укрепления иммунной системы.

«Антигрипп», «Энергия+», «Очищение+», «Здоровые суставы», «Стимуляция мозга», «Здоровый сон» — якобы снимают усталость, улучшают память, очищают организм и укрепляют органы.

Однако конкретный состав препаратов на сайтах клиник отсутствует. Пациенту его сообщают только на очной консультации, причем формула может меняться «по решению врача».

Почему врачи против

Отсутствие доказательной базы

Доктор медицинских наук Павел Трахтман подчеркивает, что подобные капельницы не прошли клинических испытаний. «Да, отдельные компоненты зарегистрированы как лекарства, но их сочетание и дозировки не исследованы. Нет данных о пользе, но есть риск вреда», — предупреждает он.

Потенциальный вред для организма

Биолог Кенес Еримбетов напоминает: «Иммунитет+» не зарегистрирован в официальном реестре, а значит, неизвестно, как взаимодействуют его компоненты. Большие дозы витамина С, часто используемые в этих смесях, могут действовать не как антиоксиданты, а наоборот — как прооксиданты, вызывая окислительный стресс.

Фармаколог Олег Медведев отмечает, что такие смеси создаются без учета лекарственных взаимодействий. «Они могут усиливать или подавлять действие друг друга, вызывать побочные реакции. В лучшем случае эффект достигается за счет плацебо», — добавляет он.

«Эффект волшебной капельницы» — иллюзия

Психологический фактор играет важную роль. Люди, испытывающие стресс, усталость или хроническое переутомление, склонны верить в «волшебное средство», способное быстро восстановить силы. На деле же, отмечают врачи, улучшение самочувствия после капельницы чаще связано не с действием препарата, а с эффектом плацебо.

Диетолог и гепатолог Нурия Дианова подчеркивает: «Капельницы дают кратковременный эффект, но не решают проблемы. Гораздо эффективнее сбалансировать питание, снизить потребление сахара и поддерживать физическую активность».

Опасные последствия внутривенных вливаний

Доцент Пироговского университета Дмитрий Карпенко напоминает, что внутривенное введение лекарств — это инвазивная процедура с серьезными рисками:

воспаление вен (тромбофлебит),

бактериальный эндокардит,

сепсис (заражение крови),

тяжелые аллергические реакции.

Кроме того, избыточное введение витаминов и антиоксидантов может вызвать гипервитаминоз, токсическое поражение печени и почек и нарушение обмена веществ.

Мнение специалистов по когнитивным капельницам

Гериатр и психиатр Антон Линник считает, что капельницы вроде «Стимуляции мозга» не имеют доказанной эффективности. «Это пример неоправданной полифармации — когда пациенту дают множество веществ без доказательной базы», — поясняет врач.

Проблемы с памятью и концентрацией, по его словам, часто связаны с психическими расстройствами или эндокринными нарушениями, и «никакая смесь антиоксидантов» их не решит.

«Печеночные» капельницы и миф о «детоксе»

Отдельные клиники предлагают инфузии «для восстановления печени» или «очищения организма от токсинов». Однако, по словам Нурии Диановой, подобные процедуры оправданы только при серьезных заболеваниях и должны назначаться после анализов. «Капельницы по желанию пациента — это профанация. Без диагностики они могут нанести вред», — подчеркивает врач.

Итог: профилактические капельницы — не лечение, а риск

Все опрошенные специалисты сходятся во мнении: инфузионная терапия без медицинских показаний — небезопасна. Она не заменяет обследование, лечение и коррекцию образа жизни.

Пока не проведены масштабные клинические исследования, доказывающие эффективность и безопасность этих процедур, врачи рекомендуют отказаться от сомнительных «витаминных коктейлей» и «детокс-капельниц» в пользу традиционных методов профилактики: полноценного сна, здорового питания и умеренной физической активности.

Главный вывод:

Модные капельницы — это не панацея, а рискованная игра с собственным здоровьем. Настоящие врачи не «прокапываются», они лечат доказанно.