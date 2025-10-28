Филипп Киркоров огорошил всех заявлением о своём новом «титуле»

Қазақ тіліне аудару

Российский певец Филипп Киркоров, которого публика много лет называет «поп-королём» отечественной эстрады, неожиданно заявил о новом творческом статусе. Об этом артист рассказал за кулисами концерта в Кремле, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: @official_kirkorov

Новый образ и вдохновение

По словам Киркорова, теперь он предпочитает называть себя «Трубадуром любви». Артист подчеркнул, что этот образ ближе его нынешнему состоянию и творческому направлению.

Такое признание связано с выходом новой песни исполнителя, написанной более тридцати лет назад. По словам певца, композиция посвящена любви — неиссякаемому источнику вдохновения, который всегда определял его творчество.

Грядущая премьера клипа

Поклонников ждёт и видеоклип на новую композицию. Релиз, по информации издания «МК», состоится уже в ближайшее время. Киркоров отметил, что возвращение к старому, но не утратившему актуальности материалу, стало для него своеобразным переосмыслением карьеры.

О самочувствии после ожога

Кроме творческих новостей, певец рассказал о своём здоровье. Напомним, что в конце апреля артист получил ожог во время номера с пиротехникой на концерте в зале «Октябрьский».

«Доктор меня восстановил», — с улыбкой отметил Киркоров, заверив поклонников, что полностью оправился и готов к новым выступлениям.

Итог

После пережитых событий певец решил начать новый этап в жизни и карьере — теперь в образе «Трубадура любви». Как подчеркнул артист, именно любовь и музыка остаются для него главным источником силы и вдохновения.