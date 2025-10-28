Сыр оказался мощным “оружием” против деменции — данные шокировали учёных

Қазақ тіліне аудару

Ученые из Японии пришли к выводу, что включение сыра в рацион хотя бы раз в неделю помогает снизить вероятность развития деменции. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nutrients, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: 53.rospotrebnadzor.ru

Авторы отмечают, что регулярное употребление этого продукта может стать простым и доступным способом поддержания здоровья мозга в пожилом возрасте.

Как проводилось исследование

Работа основана на данных более чем 7,9 тысячи жителей Японии старше 65 лет, участвовавших в национальном проекте JAGES. Наблюдения велись с 2019 по 2022 год.

Участников разделили на две группы — тех, кто ел сыр хотя бы раз в неделю, и тех, кто полностью исключил его из рациона.

Результаты: риск деменции ниже на четверть

По итогам наблюдений оказалось, что среди любителей сыра деменция развилась лишь у 3,4% участников. В группе, где сыр не употребляли, этот показатель составил 4,5%.

Даже после корректировки данных с учетом пола, возраста, уровня дохода, образования и состояния здоровья разница сохранялась — риск когнитивных нарушений у любителей сыра был на 24% ниже.

Почему сыр оказывает положительный эффект

Ученые объясняют результаты высоким содержанием в продукте витамина K2, антиоксидантов, белков и пробиотиков.

Эти вещества:

поддерживают здоровую микрофлору кишечника;

уменьшают воспалительные процессы в организме;

благотворно влияют на сосудистую систему.

Кроме того, ферментированные продукты, к которым относится сыр, часто связывают с улучшением состояния сосудов и снижением риска нейродегенеративных заболеваний.

Японский контекст и планы на будущее

Исследователи отмечают, что в Японии эффект от употребления сыра может быть особенно заметен, поскольку традиционный рацион жителей страны содержит сравнительно мало молочных продуктов.

В дальнейшем ученые намерены уточнить, какие виды сыра наиболее эффективны для профилактики деменции и какова оптимальная частота их употребления.