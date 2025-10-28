18+
28.10.2025, 15:43

Пенсионер устроил взрыв в доме при попытке вскрыть сейф с боеприпасами

Новости Мира 0 689

В Нижнем Новгороде произошел необычный инцидент — 90-летний мужчина случайно устроил взрыв, пытаясь открыть собственный сейф с боеприпасами. Попытка воспользоваться болгаркой закончилась серьезными ожогами и вызовом экстренных служб, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Фото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Как произошел взрыв

По данным Telegram-канала Baza, происшествие случилось в одном из частных домов на улице Карла Маркса. Пенсионер забыл ключи от сейфа, в котором хранились боеприпасы, и решил вскрыть его при помощи болгарки.

Однако при резке металлической поверхности от инструмента посыпались искры, которые попали на находившийся рядом порох. Произошло воспламенение, а затем — детонация хранившихся боеприпасов.

Состояние пострадавшего

На место инцидента прибыли медики и сотрудники экстренных служб. Пенсионера доставили в больницу с ожогами лица и груди. Состояние 90-летнего мужчины оценивается как средней степени тяжести.

Подобные случаи

Ранее сообщалось о другом взрыве в жилом доме, но уже в Москве. Там задержали мужчину, подозреваемого в организации подрыва в квартире бывшей возлюбленной.

По версии следствия, злоумышленник разбил окно, проник внутрь и через некоторое время произошел взрыв. Сам 29-летний подозреваемый также получил ожоги и травмы различной степени тяжести и был госпитализирован под охраной полиции.

Опасные находки и неосторожность с оружием

Эксперты напоминают, что любые действия с боеприпасами, порохом и взрывоопасными веществами требуют строгого соблюдения мер безопасности. Даже случайная искра может привести к трагедии.

Подобные инциденты служат напоминанием о необходимости своевременно утилизировать старые боеприпасы и хранить оружие только в специально оборудованных условиях.

