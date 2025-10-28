Глоба рассказала, какой знак Зодиака не любят работодатели

Қазақ тіліне аудару

Известный российский астролог Тамара Глоба поделилась своим мнением о том, какие знаки зодиака могут вызывать трудности на работе. По ее словам, особенно осторожно руководителям стоит относиться к Скорпионам — людям, родившимся с 24 октября по 22 ноября, сообщает Lada.kz со ссылкой на " Стархит ".

Фото: кадр YouTube

Глоба отмечает, что представители этого знака склонны замечать недостатки и критически оценивать окружающих. «Скорпион всегда замечает недостатки. Если он получает за работу деньги, то будет работать, пока его либо не уберут с места, либо пока сам не свалится. Конечно, многое зависит – подходит или не подходит. Вы же присматриваетесь к знаку? Если у человека Луна в Скорпионе, то у него много обид внутри», — пояснила астролог в интервью изданию «Стархит».

Знаки, которым можно не переживать

Помимо Скорпионов, Глоба рассказала о тех знаках, которым 2026 год обещает благоприятные возможности.

Телец : будущий год будет успешным. Тельцы смогут продвинуться по карьерной лестнице, получить признание и уважение, а также увидеть рост в профессии.

Близнецы : им предстоит вернуться к творческим проектам или к старым отношениям. Год станет подготовкой к новым жизненным этапам.

Рак: год перспективный благодаря поддержке покровителей и друзей. Возможны перемены в карьере и переезды.

Лев и Водолей: год перемен и возможностей

Для Львов 2026 год обещает двойственные события. С одной стороны, астролог отмечает много планет, способствующих удаче: успехи возможны даже вдали от дома, а также есть шанс проявить себя в творчестве. С другой стороны, могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Водолеи, по словам Глобы, освободятся от давления Сатурна. Для них впереди новые возможности, перемены и открытие множества новых дорог.