10-летний ребенок обнаружил на кухне в квартире тела мертвых родителей

Утром в Приморском районе Санкт-Петербурга десятилетний мальчик, проснувшись, обнаружил в своей квартире тела родителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах города, передает Lada.kz.

© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации

Следственные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Обнаружение трагедии

По информации источника, 27 октября в дежурную часть отдела полиции Приморского района поступило тревожное сообщение от ребенка. Мальчик рассказал, что проснулся и, отправившись на кухню, обнаружил родителей без признаков жизни. После этого он позвонил в службу экстренной помощи «112».

Реакция правоохранительных органов

На место происшествия прибыли сотрудники Следственного комитета России. Ведомство уточнило, что в квартире не обнаружено признаков насильственной смерти. Тем не менее, в помещении было найдено вещество, которое направлено на экспертизу.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Забота о ребенке

Ребенок передан под опеку своей тети, которая планирует оформить официальную опеку. Прокуратура Приморского района контролирует соблюдение прав несовершеннолетнего, а отдел опеки и попечительства занимается его устройством.

Комментарий следственных органов

Пресс-служба городского главка СК РФ отметила, что расследование продолжается, а все обстоятельства происшествия тщательно проверяются.