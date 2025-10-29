Ученые предупредили о смертельной опасности Хэллоуина

«Сладость или гадость?» — эта фраза ежегодно звучит у дверей на Хэллоуин. Но за праздничной шуткой скрывается реальная опасность: переизбыток сладостей может быть не менее коварным, чем любой хэллоуинский монстр, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Британские СМИ рассказали историю мужчины, который за три дня съел три килограмма желейных бутылочек колы. Результат оказался опасным: он попал в больницу с острым дивертикулитом — воспалением стенки толстой кишки. Организм не выдержал чрезмерного количества сахара и желатина. К счастью, пациент выздоровел, но отметил, что теперь не может смотреть на колу без чувства отвращения.
Даже небольшое количество сладостей наносит удар по организму. В ротовой полости бактерии, питающиеся сахаром, вырабатывают кислоты, разрушающие зубную эмаль. Это приводит к:
кариесу;
воспалению десен;
неприятному запаху изо рта.
Попав в кровь, сахар вызывает резкие колебания уровня глюкозы. Это проявляется:
тревожностью и гиперактивностью;
последующим спадом сил и раздражительностью.
Постоянное повторение этих циклов формирует зависимость от сладкого и повышает риск:
ожирения;
инсулинорезистентности;
сахарного диабета 2 типа;
сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии;
проблем с печенью.
Любители черной лакрицы (корень Glycyrrhiza glabra) тоже могут столкнуться с риском. Ее активное вещество — глицирризин — имитирует действие гормонов кортизола и альдостерона.
В малых дозах лакрица помогает при изжоге.
При чрезмерном употреблении вызывает:
повышение давления;
отеки;
потерю калия.
Взрослым не рекомендуется превышать 100 мг глицирризина в день (примерно 50 г лакрицы). Людям с болезнями сердца или почек лакрицу лучше исключить полностью.
Шипучие и кислые конфеты содержат цитратную кислоту с pH ниже 2,5 — почти как уксус. Их регулярное употребление:
разрушает зубную эмаль, особенно у детей;
может вызвать язвы слизистой рта;
провоцирует воспаление и раздражение слизистой желудка.
Полностью запрещать сладости не стоит, но важно соблюдать меры:
контролировать количество конфет в рационе детей;
отдавать предпочтение менее кислым и менее сладким вариантам;
учитывать индивидуальные особенности здоровья, особенно сердца, почек и зубов.
Вывод: праздник должен приносить радость, а не проблемы со здоровьем. Умеренность — лучший способ защититься от скрытой угрозы сладостей на Хэллоуин.
Комментарии0 комментарий(ев)