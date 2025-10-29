18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
29.10.2025, 07:03

Ученые предупредили о смертельной опасности Хэллоуина

Новости Мира

«Сладость или гадость?» — эта фраза ежегодно звучит у дверей на Хэллоуин. Но за праздничной шуткой скрывается реальная опасность: переизбыток сладостей может быть не менее коварным, чем любой хэллоуинский монстр, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: yahoo.com
Фото: yahoo.com

Реальный случай: 3 кг желейных конфет за три дня

Британские СМИ рассказали историю мужчины, который за три дня съел три килограмма желейных бутылочек колы. Результат оказался опасным: он попал в больницу с острым дивертикулитом — воспалением стенки толстой кишки. Организм не выдержал чрезмерного количества сахара и желатина. К счастью, пациент выздоровел, но отметил, что теперь не может смотреть на колу без чувства отвращения.

Первые жертвы сахара — зубы

Даже небольшое количество сладостей наносит удар по организму. В ротовой полости бактерии, питающиеся сахаром, вырабатывают кислоты, разрушающие зубную эмаль. Это приводит к:

  • кариесу;

  • воспалению десен;

  • неприятному запаху изо рта.

Скачки сахара в крови и их последствия

Попав в кровь, сахар вызывает резкие колебания уровня глюкозы. Это проявляется:

  • тревожностью и гиперактивностью;

  • последующим спадом сил и раздражительностью.

Постоянное повторение этих циклов формирует зависимость от сладкого и повышает риск:

  • ожирения;

  • инсулинорезистентности;

  • сахарного диабета 2 типа;

  • сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии;

  • проблем с печенью.

Черная лакрица — скрытая угроза

Любители черной лакрицы (корень Glycyrrhiza glabra) тоже могут столкнуться с риском. Ее активное вещество — глицирризин — имитирует действие гормонов кортизола и альдостерона.

  • В малых дозах лакрица помогает при изжоге.

  • При чрезмерном употреблении вызывает:

    • повышение давления;

    • отеки;

    • потерю калия.

Взрослым не рекомендуется превышать 100 мг глицирризина в день (примерно 50 г лакрицы). Людям с болезнями сердца или почек лакрицу лучше исключить полностью.

Суперкислые леденцы: невидимая опасность для зубов и желудка

Шипучие и кислые конфеты содержат цитратную кислоту с pH ниже 2,5 — почти как уксус. Их регулярное употребление:

  • разрушает зубную эмаль, особенно у детей;

  • может вызвать язвы слизистой рта;

  • провоцирует воспаление и раздражение слизистой желудка.

Как безопасно наслаждаться сладостями

Полностью запрещать сладости не стоит, но важно соблюдать меры:

  • контролировать количество конфет в рационе детей;

  • отдавать предпочтение менее кислым и менее сладким вариантам;

  • учитывать индивидуальные особенности здоровья, особенно сердца, почек и зубов.

Вывод: праздник должен приносить радость, а не проблемы со здоровьем. Умеренность — лучший способ защититься от скрытой угрозы сладостей на Хэллоуин.

