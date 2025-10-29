18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
535.83
624.94
6.69
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
29.10.2025, 08:57

Психолог объяснила, почему опасно быть «удобным» для окружающих

Новости Мира 0 564

Психолог Ирина Севрюкова объяснила, что стремление всегда угодить окружающим и быть «удобным» — это не проявление доброты, а путь к эмоциональному выгоранию, накоплению обид и потере связи с собственными желаниями, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: © Depositphotos.com
Фото: © Depositphotos.com

Иллюзия «хорошести» и её последствия

Многие люди считают, что, подстраиваясь под других, они заслуживают любовь и признание. По словам эксперта, это глубокая иллюзия: «Многие полагают, что, будучи удобными, они заслуживают любовь и признание. На самом деле это работает против человека».

Такое поведение может обернуться двумя опасными ловушками.

Первая ловушка: вы создаете обязательства

Севрюкова приводит наглядную аналогию: «Вы видите удобный диван и садитесь на него. Вам комфортно, а каково дивану? Его существование — это услуга для вас».

Когда человек стремится быть удобным, он подсознательно формирует у окружающих чувство долга. А никто не любит, когда его вынуждают быть благодарным без собственной инициативы. В результате возникают раздражение, скрытая агрессия и напряжение в отношениях.

Вторая ловушка: попытка «купить» любовь

Часто за желанием угодить другим скрывается страх и неуверенность. «Человек не верит, что может получить любовь просто так, за свои настоящие качества, и пытается её заслужить», — объясняет психолог.

Эта стратегия проигрышная: коллеги и партнеры чувствуют фальшь и давление, что лишь отдаляет их.

Опасность в близких отношениях

Особенно тонкой становится граница между заботой и саморазрушением в личных отношениях.

«В паре естественно хотеть делать приятное друг другу. Но ключевой маркер — ваше внутреннее состояние. Если систематически игнорировать собственный дискомфорт, это приводит к эмоциональным срывам», — говорит Севрюкова.

Люди, долго игравшие роль «удобного», могут однажды резко «взорваться», потому что за их поведением всегда стоит невидимая цена — ожидание ответной услужливости.

Как отстаивать свои границы: пошаговый алгоритм

Психолог предлагает несколько техник, чтобы перестать быть «удобным» и при этом не обижать других:

  1. Осознать мотив
    Спросите себя: «Я делаю это от чистого сердца или чтобы понравиться?»

  2. Переформулировать «нет»
    Отказываясь, вы говорите «да» себе и своим границам.

  3. Отсроченный отказ
    Вместо мгновенного согласия используйте: «Мне нужно подумать».

  4. Мягкий отказ
    Не обязательно грубить. Достаточно сказать: «Извини, сегодня это неудобно».

Главная цель: честные отношения и эмоциональная свобода

Севрюкова подчеркивает, что отказ от модели «удобного человека» — не проявление эгоизма, а шаг к честным, взаимным отношениям. Несмотря на трудности, это приносит эмоциональную свободу, которая стоит всех усилий.

3
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Водителей начали наказывать по-новому: казахстанцы могут получить штраф, не нарушая правилаНовости Казахстана
21.10.2025, 07:37 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь