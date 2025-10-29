Психолог объяснила, почему опасно быть «удобным» для окружающих

Қазақ тіліне аудару

Психолог Ирина Севрюкова объяснила, что стремление всегда угодить окружающим и быть «удобным» — это не проявление доброты, а путь к эмоциональному выгоранию, накоплению обид и потере связи с собственными желаниями.

Иллюзия «хорошести» и её последствия

Многие люди считают, что, подстраиваясь под других, они заслуживают любовь и признание. По словам эксперта, это глубокая иллюзия: «Многие полагают, что, будучи удобными, они заслуживают любовь и признание. На самом деле это работает против человека».

Такое поведение может обернуться двумя опасными ловушками.

Первая ловушка: вы создаете обязательства

Севрюкова приводит наглядную аналогию: «Вы видите удобный диван и садитесь на него. Вам комфортно, а каково дивану? Его существование — это услуга для вас».

Когда человек стремится быть удобным, он подсознательно формирует у окружающих чувство долга. А никто не любит, когда его вынуждают быть благодарным без собственной инициативы. В результате возникают раздражение, скрытая агрессия и напряжение в отношениях.

Вторая ловушка: попытка «купить» любовь

Часто за желанием угодить другим скрывается страх и неуверенность. «Человек не верит, что может получить любовь просто так, за свои настоящие качества, и пытается её заслужить», — объясняет психолог.

Эта стратегия проигрышная: коллеги и партнеры чувствуют фальшь и давление, что лишь отдаляет их.

Опасность в близких отношениях

Особенно тонкой становится граница между заботой и саморазрушением в личных отношениях.

«В паре естественно хотеть делать приятное друг другу. Но ключевой маркер — ваше внутреннее состояние. Если систематически игнорировать собственный дискомфорт, это приводит к эмоциональным срывам», — говорит Севрюкова.

Люди, долго игравшие роль «удобного», могут однажды резко «взорваться», потому что за их поведением всегда стоит невидимая цена — ожидание ответной услужливости.

Как отстаивать свои границы: пошаговый алгоритм

Психолог предлагает несколько техник, чтобы перестать быть «удобным» и при этом не обижать других:

Осознать мотив

Спросите себя: «Я делаю это от чистого сердца или чтобы понравиться?» Переформулировать «нет»

Отказываясь, вы говорите «да» себе и своим границам. Отсроченный отказ

Вместо мгновенного согласия используйте: «Мне нужно подумать». Мягкий отказ

Не обязательно грубить. Достаточно сказать: «Извини, сегодня это неудобно».

Главная цель: честные отношения и эмоциональная свобода

Севрюкова подчеркивает, что отказ от модели «удобного человека» — не проявление эгоизма, а шаг к честным, взаимным отношениям. Несмотря на трудности, это приносит эмоциональную свободу, которая стоит всех усилий.