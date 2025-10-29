18+
29.10.2025, 12:46

Загадочная история блогера Позднякова: правда о расстреле или очередная провокация?

Новости Мира 0 1 294

В российском медиапространстве вновь разгорелись споры вокруг личности Владислава Позднякова — основателя запрещённого в России движения «Мужское государство». Поводом послужили сообщения о его якобы гибели в Индонезии. Однако ни официальных подтверждений, ни однозначных доказательств этому пока нет — а многие фанаты уверены, что речь идёт о новой манипуляции, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: страница Позднякова в соцсети
Фото: страница Позднякова в соцсети

Сообщения о «расстреле» в Индонезии

Информацию о предполагаемой смерти блогера распространил Telegram-канал SHOT, заявив, что Позднякова застрелили у одного из отелей в Индонезии. В Сети появились фотографии тела, которое якобы принадлежит скандальному блогеру. На снимках можно рассмотреть следы, похожие на огнестрельные ранения.

При этом страница Позднякова в соцсетях перестала обновляться с 28 октября, что только усилило слухи. Однако официальные источники — ни российские, ни иностранные — гибель блогера не подтверждали.

Подозрения в инсценировке

Сомнения россиян не случайны: Поздняков не раз использовал фейковые сообщения о собственной смерти для привлечения внимания.

  • В 2020 году он уже «умирал» — тогда блогер сам инсценировал гибель, чтобы проверить реакцию аудитории.

  • Ранее, около пяти лет назад, в интернете распространялась информация, что его «зарезали в Стамбуле». Позже выяснилось, что это ложь.

  • В 2023 году Поздняков вновь устроил постановку, заявив о «задержании на границе», но вскоре признался, что всё это было спектаклем.

Реакция аудитории: недоверие и скепсис

На фоне прошлых манипуляций фанаты блогера и многие пользователи соцсетей воспринимают новости о «расстреле» с недоверием. Некоторые уверены, что Поздняков снова проверяет реакцию публики, другие полагают, что он мог просто скрыться, инсценировав смерть.

Тем временем официальных комментариев от правоохранительных органов ни в России, ни в Индонезии нет, а фотографии, появившиеся в интернете, могут оказаться подделкой.

Итог: смерть или очередная мистификация?

На данный момент история с «расстрелом Позднякова» остаётся неподтверждённой. С учётом его прошлых провокаций эксперты и пользователи Сети склоняются к мысли, что это очередная инсценировка, а не реальное происшествие.

Пока достоверных данных нет, вопрос остаётся открытым — жив ли на самом деле Владислав Поздняков, или мир стал свидетелем очередного громкого интернет-шоу.

