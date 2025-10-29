18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
535.83
624.94
6.69
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
29.10.2025, 14:32

Любовь Успенская призналась, что сидела в тюрьме в США: «Была в угаре»

Новости Мира 0 422

Любовь Успенская удивила поклонников откровением о своём прошлом. В эфире шоу «Вопрос ребром» артистка рассказала, что когда-то оказалась за решёткой в США. Этот случай произошёл во времена её эмиграции, когда певица жила и выступала за океаном, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: ВК/страница Любови Успенской
Фото: ВК/страница Любови Успенской

Как всё началось: случай в больнице и роковая вечеринка

По словам Успенской, неприятности начались с пустяка. Однажды она неудачно упала и решила, что получила перелом. Однако врачи в больнице успокоили — диагноз не подтвердился. Обрадовавшись, певица решила отметить хорошую новость.

Вечеринка закончилась печально. После бурного застолья Успенская села за руль в нетрезвом состоянии. Она призналась, что включила громкую музыку и не замечала, как за ней гонятся полицейские.

«Мы набухались. Я была в угаре, села за руль, врубила музыку… Мусора за мной гонятся, сигналят, а я не слышу — музыка перекрывает», — вспоминает артистка.

Ночь за решёткой

Полицейские задержали певицу и отправили её в изолятор. Там, по словам звезды, она провела ночь в компании женщин с «низкой социальной ответственностью». После освобождения её встретил муж, который пошутил:

«Любаня откинулась».

Эта фраза, как признаётся певица, навсегда запомнилась ей как ироничное напоминание о неудачном приключении.

Американский период в жизни Успенской

Любовь Успенская покинула Советский Союз в 1977 году. В США она быстро нашла аудиторию среди эмигрантов, выступая в русских ресторанах и клубах. Её голос и харизма сделали певицу настоящей звездой русского шансона за границей.

Возвращение на Родину и долгожданное гражданство

В 1993 году артистка вернулась в Россию. Однако почти три десятилетия она жила без российского паспорта. Лишь в 2024 году Успенская наконец получила гражданство РФ, официально став гражданкой страны, где её любят и знают миллионы поклонников.

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Водителей начали наказывать по-новому: казахстанцы могут получить штраф, не нарушая правилаНовости Казахстана
21.10.2025, 07:37 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь