Любовь Успенская призналась, что сидела в тюрьме в США: «Была в угаре»

Любовь Успенская удивила поклонников откровением о своём прошлом. В эфире шоу «Вопрос ребром» артистка рассказала, что когда-то оказалась за решёткой в США. Этот случай произошёл во времена её эмиграции, когда певица жила и выступала за океаном, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: ВК/страница Любови Успенской

Как всё началось: случай в больнице и роковая вечеринка

По словам Успенской, неприятности начались с пустяка. Однажды она неудачно упала и решила, что получила перелом. Однако врачи в больнице успокоили — диагноз не подтвердился. Обрадовавшись, певица решила отметить хорошую новость.

Вечеринка закончилась печально. После бурного застолья Успенская села за руль в нетрезвом состоянии. Она призналась, что включила громкую музыку и не замечала, как за ней гонятся полицейские.

«Мы набухались. Я была в угаре, села за руль, врубила музыку… Мусора за мной гонятся, сигналят, а я не слышу — музыка перекрывает», — вспоминает артистка.

Ночь за решёткой

Полицейские задержали певицу и отправили её в изолятор. Там, по словам звезды, она провела ночь в компании женщин с «низкой социальной ответственностью». После освобождения её встретил муж, который пошутил:

«Любаня откинулась».

Эта фраза, как признаётся певица, навсегда запомнилась ей как ироничное напоминание о неудачном приключении.

Американский период в жизни Успенской

Любовь Успенская покинула Советский Союз в 1977 году. В США она быстро нашла аудиторию среди эмигрантов, выступая в русских ресторанах и клубах. Её голос и харизма сделали певицу настоящей звездой русского шансона за границей.

Возвращение на Родину и долгожданное гражданство

В 1993 году артистка вернулась в Россию. Однако почти три десятилетия она жила без российского паспорта. Лишь в 2024 году Успенская наконец получила гражданство РФ, официально став гражданкой страны, где её любят и знают миллионы поклонников.