Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
29.10.2025, 15:49

Отсутствие аппетита по утрам может быть тревожным сигналом — диетолог объяснила, почему

Утрата аппетита после пробуждения нередко связана с нарушением гормонального фона, особенно с повышением уровня кортизола — основного гормона стресса. Об этом рассказала диетолог Вустерского университета (США) Натали Берроуз в интервью изданию Daily Mail

Фото: msn.com
Фото: msn.com

Во время сна организм использует запасы глюкозы, хранящиеся в печени. Когда эти запасы исчерпываются, надпочечники начинают активно выделять кортизол, чтобы поддерживать уровень сахара в крови. Этот процесс помогает телу проснуться, однако при избыточной выработке гормона стресс может, наоборот, подавить чувство голода.

«Если вы просыпаетесь без желания поесть, это может указывать на повышенный уровень кортизола», — отметила Берроуз.

Роль мелатонина и «внутренних часов»

Еще одной причиной снижения аппетита утром может быть действие мелатонина — гормона сна, который продолжает вырабатываться некоторое время после пробуждения. Он замедляет пищеварение и препятствует появлению чувства голода.

По данным исследований, для снижения уровня мелатонина организму требуется один–два часа. Если этот процесс нарушен, причиной может быть «сбитый» циркадный ритм — внутренние биологические часы, регулирующие сон, бодрствование и голод.

Как восстановить нормальный режим

Чтобы вернуть естественные ритмы, диетолог советует:

  • В первые 30 минут после пробуждения выйти на улицу или впустить в комнату дневной свет — это помогает организму «проснуться» и снизить уровень мелатонина.

  • Соблюдать режим сна — ложиться и вставать в одно и то же время.

  • Не заменять завтрак кофе: кофеин усиливает выработку адреналина, создавая иллюзию бодрости, но при этом перегружает надпочечники и повышает уровень стресса.

Почему пропуск завтрака вреден

По словам эксперта, отказ от утреннего приема пищи не способствует похудению и может привести к скачкам сахара в крови. Это вызывает быструю утомляемость и в дальнейшем провоцирует переедание.

Берроуз подчеркнула, что даже при усталости или попытках снизить вес завтрак исключать нельзя — он помогает стабилизировать обмен веществ и поддерживать здоровье нервной и гормональной систем.

