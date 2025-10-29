18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
535.83
624.94
6.69
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
29.10.2025, 17:26

Огненная Лошадь обещает миллионы: какие знаки Зодиака разбогатеют в 2026 году

Новости Мира 0 558

Символом 2026 года станет Красная Огненная Лошадь. Вопреки опасениям многих, этот период будет благоприятным для большинства людей. Особенно удача улыбнется тем, кто готов действовать и смело принимать решения, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: m.5-tv.ru
Фото: m.5-tv.ru

Астрологи выделяют два знака Зодиака, которым особенно повезет в материальном плане — их жизнь в следующем году значительно улучшится.

Телец: материальное изобилие впереди

Для Тельцов прошлые финансовые трудности останутся в прошлом. В 2026 году им удастся стабилизировать доходы и открыть новые источники заработка.

  • Работа и карьера: ожидается успешное продвижение по службе и возможность получения дополнительных бонусов.

  • Новые возможности: вероятно появление альтернативных источников дохода, которые помогут увеличить финансовое благосостояние.

  • Личный рост: этот период позволит Тельцам окончательно избавиться от материальных проблем и почувствовать стабильность.

Козерог: шанс на карьерный рост и финансовое укрепление

Козерогам в 2026 году астрологи советуют не бояться больших перемен. Возможны повышения и новые предложения, которые станут ключом к улучшению материального положения.

  • Повышение и новые возможности: не упускайте шанс занять более высокую должность — отказ от него может привести к сожалениям.

  • Дерзкие решения: символ года будет внимательно следить за инициативой Козерогов, поэтому смелость и активные действия станут залогом успеха.

  • Финансовый рост: правильное использование открывающихся возможностей приведет к заметному увеличению дохода.Как использовать благосклонность Красной Огненной Лошади

Для Тельцов и Козерогов 2026 год станет продуктивным только при активных действиях. Расслабляться не стоит: успех потребует смелости, решительности и готовности к изменениям.

Астрологи напоминают, что Красная Огненная Лошадь поддерживает тех, кто готов идти вперед и стремится к улучшению жизни, открывая перед ними дорогу к богатству и стабильности.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Водителей начали наказывать по-новому: казахстанцы могут получить штраф, не нарушая правилаНовости Казахстана
21.10.2025, 07:37 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь