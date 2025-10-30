На Луне замечены гигантские символы X и V: астрономы объяснили феномен

Қазақ тіліне аудару

На поверхности Луны астрономы заметили необычные гигантские символы — буквы «X» и «V». Эти знаки привлекли внимание специалистов и любителей астрономии по всему миру. Как сообщает издание Space.com , появление таких символов на спутнике Земли не является чем-то мистическим, а связано с естественными астрономическими процессами, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: space.com

Редкое и кратковременное явление

Ученые подчеркивают, что подобные визуальные эффекты на Луне встречаются крайне редко. Более того, они имеют временный характер: символы исчезают уже через несколько часов после своего появления.

Именно поэтому астрономы со всего мира внимательно следят за изменениями на лунной поверхности в режиме реального времени. Наблюдение за этим явлением требует специальных инструментов — телескопы с диаметром объектива не менее 15 сантиметров позволяют рассмотреть знаки достаточно четко.

Научное объяснение появления X и V

Специалисты объясняют, что эти символы — это световые явления, возникающие из-за солнечного освещения. Их видимость зависит от угла падения солнечных лучей на лунный рельеф.

Когда Луна находится в определенном положении относительно Солнца и Земли, солнечные лучи подчеркивают особенности поверхности, создавая на ней четкие световые формы, напоминающие буквы или другие геометрические символы. Таким образом, знаки «X» и «V» — это не следы деятельности внеземных цивилизаций, а результат естественного взаимодействия света и рельефа.

Локация символов на Луне

Символ «X» наблюдается вблизи кратеров Бьянкини, Пурбаха и Ла Кайля.

Символ «V» появляется в районе Моря Спокойствия и находится на значительном удалении от «X».

Астрономы продолжают изучать этот эффект, чтобы лучше понять, как особенности лунного рельефа и освещения создают такие уникальные визуальные явления.