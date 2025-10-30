18+
29.10.2025, 21:07

Террористы устроили расправу в роддоме, убиты почти 500 человек

Новости Мира 0 786

В Аль-Фашире, столице штата Северный Дарфур, террористическая группировка «Силы быстрой поддержки» (RSF) захватила «Саудовский родильный дом» и устроила массовую расправу над врачами и пациентами. По информации издания Bild, жертвами нападения стали более 460 человек, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Масштаб насилия в 2025 году

С 2025 года вооружённые группировки в Судане совершили 49 нападений на медицинские учреждения, в результате чего погибло 966 человек. Эти атаки включают нападения на больницы, клиники и роддома, что привело к росту числа жертв среди гражданского населения.

Кровавая осада Аль-Фашира

Захват города RSF произошёл 25–26 октября после полутора лет боевых действий с правительственными силами. По данным Суданской медицинской сети, во время этих событий террористы убили не менее 1500 безоружных гражданских лиц, включая тех, кто пытался бежать из города. Подтвердить эти сведения на данный момент невозможно.

Удары по медицинским учреждениям

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с начала конфликта в Судане произошло 185 нападений на медицинские объекты. В результате этих атак погибло 1204 человека, а ещё 416 получили ранения. Конфликт серьёзно подрывает работу системы здравоохранения и ставит под угрозу жизнь тысяч мирных жителей.

