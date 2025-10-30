Ученые нашли Содом и Гоморру: археологи обнаружили доказательства существования библейских городов

Археологи сделали сенсационное открытие, которое может подтвердить историческую основу библейской истории о Содоме и Гоморре. Согласно данным, опубликованным Daily Mail, найденные поселения у берегов Мертвого моря совпадают с описаниями древних городов, упомянутых в Ветхом Завете, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Содом и Гоморра — знаменитые города, описанные в Книге Бытия. Согласно тексту, жители этих поселений, расположенных в районе Мертвого моря, погрязли в грехах и распутстве.
За их поведение Господь наказал их, отправив «дождь из серы и огня», что привело к мгновенному разрушению городов и гибели населения. Эти события долгое время считались легендой, не имеющей археологического подтверждения.
Недавно исследователи обнаружили пять древних иорданских поселений, среди которых могут находиться библейские Содом и Гоморра.
Содом: исследователи связывают с поселением Баб-эд-Дры. Сегодня от него сохранилась лишь малая часть.
Гоморра: возможным прототипом считается поселение Нумейре, которое сохранилось в относительно хорошем состоянии.
Археолог Тит Кеннеди сообщил, что оба города были разрушены огнем, который начался сверху и быстро охватил поселения. Останки и следы катастрофы свидетельствуют о том, что жители не ожидали бедствия.
По мнению ученых, разрушение городов произошло около 1650 года до нашей эры. Наиболее вероятная причина — взрыв метеорита прямо над поселениями.
В пользу этой гипотезы свидетельствуют найденные на месте раскопок платина, золото и другие металлы, которые обычно ассоциируются с падением метеоритов. Исследователи считают, что это событие могло вызвать мгновенные разрушения и гибель жителей.
