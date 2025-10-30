18+
30.10.2025, 06:55

Ученые нашли Содом и Гоморру: археологи обнаружили доказательства существования библейских городов

Новости Мира 0 656

Археологи сделали сенсационное открытие, которое может подтвердить историческую основу библейской истории о Содоме и Гоморре. Согласно данным, опубликованным Daily Mail, найденные поселения у берегов Мертвого моря совпадают с описаниями древних городов, упомянутых в Ветхом Завете, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Библейское предание о Содоме и Гоморре

Содом и Гоморра — знаменитые города, описанные в Книге Бытия. Согласно тексту, жители этих поселений, расположенных в районе Мертвого моря, погрязли в грехах и распутстве.

За их поведение Господь наказал их, отправив «дождь из серы и огня», что привело к мгновенному разрушению городов и гибели населения. Эти события долгое время считались легендой, не имеющей археологического подтверждения.

Археологические находки на берегах Мертвого моря

Недавно исследователи обнаружили пять древних иорданских поселений, среди которых могут находиться библейские Содом и Гоморра.

  • Содом: исследователи связывают с поселением Баб-эд-Дры. Сегодня от него сохранилась лишь малая часть.

  • Гоморра: возможным прототипом считается поселение Нумейре, которое сохранилось в относительно хорошем состоянии.

Археолог Тит Кеннеди сообщил, что оба города были разрушены огнем, который начался сверху и быстро охватил поселения. Останки и следы катастрофы свидетельствуют о том, что жители не ожидали бедствия.

Версия о катастрофе: метеорит над городами

По мнению ученых, разрушение городов произошло около 1650 года до нашей эры. Наиболее вероятная причина — взрыв метеорита прямо над поселениями.

В пользу этой гипотезы свидетельствуют найденные на месте раскопок платина, золото и другие металлы, которые обычно ассоциируются с падением метеоритов. Исследователи считают, что это событие могло вызвать мгновенные разрушения и гибель жителей.

