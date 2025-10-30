18+
30.10.2025, 08:57

В России инициировали сбор денег на нарколога для Волочковой

Новости Мира 0 1 476

Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК), в интервью порталу «Абзац» заявил, что для балерины Анастасии Волочковой необходимо собрать средства на квалифицированного нарколога. По его мнению, ситуация требует вмешательства специалистов, а поддержка общественности поможет обеспечить должное лечение, сообщает Lada.kz. 

Фото © Сергей Карпухин / ТАСС
Фото © Сергей Карпухин / ТАСС

Обвинения в злоупотреблении алкоголем

Бородин утверждает, что Волочкова злоупотребляет алкоголем и постепенно теряет контроль над своим состоянием.

«Каждый раз вижу её в коматозном состоянии», — отметил глава ФПБК, подчеркивая серьёзность ситуации и необходимость своевременного вмешательства.

Инициатива сбора средств

По словам Бородина, средства можно собирать через один из федеральных каналов, чтобы обеспечить балерине доступ к профессиональному лечению.

«Нужно попросить людей, чтобы они скинулись. На вырученные деньги мы найдем хорошего нарколога и поможем ей всей страной», — заявил он, подчеркнув важность совместных усилий общества.

Волочкова проходит курс реабилитации

Ранее, в сентябре, сама Волочкова сообщила о прохождении курса в реабилитационном центре. Она обратилась в Центр восстановления и реабилитации для поддержания творческой карьеры. В рамках курса балерина будет заниматься упражнениями с тренером-реабилитологом, проходить физиотерапевтические процедуры и принимать препараты для поддержания организма в тонусе.

Галина63
Галина63
У Волочковой что денег нет? При чем тут народ? Эти небожители надоели уже.
30.10.2025, 04:53
