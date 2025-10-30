Туристы в шоке: какие запреты в Таджикистане поражают иностранцев

Таджикистан известен не только живописными горами и древними городами, но и особым укладом жизни, который нередко вызывает у приезжих искреннее удивление. Государство активно внедряет правила, направленные на сохранение национальных традиций и укрепление культурной идентичности, что привело к множеству необычных запретов, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Новый год в привычном понимании здесь больше не отмечают — его полностью заменил древний персидский праздник Навруз, символизирующий весеннее обновление.
С 2015 года в стране запрещены массовые новогодние гулянья.
На телевидении не показывают праздничные передачи с Дедом Морозом, Снегурочкой и снежными декорациями.
На улицах и в домах больше не устанавливают ёлки и не украшают фасады гирляндами.
Так власти стремятся укрепить связь с национальными культурными корнями и отказаться от «чуждых» традиций.
В Таджикистане действуют ограничения, касающиеся не только праздников, но и самых обыденных сторон жизни.
Музыка: с 2017 года запрещены рэп и хип-хоп — радиостанции транслируют исключительно народные и патриотические песни.
Одежда: хиджабы не допускаются в госучреждениях, длинные бороды не приветствуются. Женщинам советуют носить синие платки вместо чёрных траурных.
Быт: в столице нельзя вывешивать постиранное бельё на балконах, выходить на улицу в халате или шлёпанцах — подобное расценивается как нарушение общественного порядка.
Таким образом, внешний облик и поведение граждан становятся частью государственной идеологии, ориентированной на традиционные ценности.
Особое внимание уделяется воспитанию молодого поколения.
Студентам запрещено приезжать на учёбу на личных автомобилях.
Смартфоны находятся под запретом — разрешены только простые кнопочные телефоны для связи с родителями.
Действует строгий дресс-код: джинсы, кроссовки и яркие украшения недопустимы. Для девушек установлены даже требования к высоте каблука — от 5 до 10 сантиметров.
Даже торжества и спортивные занятия подчинены государственным правилам.
Свадьбы разрешено праздновать не дольше двух дней и приглашать максимум 200 гостей. Специальные комиссии следят, чтобы лимит не был превышен.
В образовательных учреждениях бокс заменили национальной борьбой гуштингири, а количество соревнований по этому виду спорта увеличилось в восемь раз.
Таджикистан последовательно выстраивает модель общества, где внешние влияния минимизированы, а традиционные ценности и культурные обычаи занимают центральное место. Для туристов многие из этих запретов кажутся неожиданными, но для местных жителей они стали частью жизни, символом уважения к истории и национальной идентичности.
