18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
530.07
615.2
6.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
30.10.2025, 10:42

Туристы в шоке: какие запреты в Таджикистане поражают иностранцев

Новости Мира 0 611

Таджикистан известен не только живописными горами и древними городами, но и особым укладом жизни, который нередко вызывает у приезжих искреннее удивление. Государство активно внедряет правила, направленные на сохранение национальных традиций и укрепление культурной идентичности, что привело к множеству необычных запретов, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Автор фото 161070617@N08 / Flickr
Автор фото 161070617@N08 / Flickr

Праздники без ёлок и Деда Мороза

Новый год в привычном понимании здесь больше не отмечают — его полностью заменил древний персидский праздник Навруз, символизирующий весеннее обновление.

  • С 2015 года в стране запрещены массовые новогодние гулянья.

  • На телевидении не показывают праздничные передачи с Дедом Морозом, Снегурочкой и снежными декорациями.

  • На улицах и в домах больше не устанавливают ёлки и не украшают фасады гирляндами.

Так власти стремятся укрепить связь с национальными культурными корнями и отказаться от «чуждых» традиций.

Повседневная жизнь под контролем

В Таджикистане действуют ограничения, касающиеся не только праздников, но и самых обыденных сторон жизни.

  • Музыка: с 2017 года запрещены рэп и хип-хоп — радиостанции транслируют исключительно народные и патриотические песни.

  • Одежда: хиджабы не допускаются в госучреждениях, длинные бороды не приветствуются. Женщинам советуют носить синие платки вместо чёрных траурных.

  • Быт: в столице нельзя вывешивать постиранное бельё на балконах, выходить на улицу в халате или шлёпанцах — подобное расценивается как нарушение общественного порядка.

Таким образом, внешний облик и поведение граждан становятся частью государственной идеологии, ориентированной на традиционные ценности.

Ограничения для студентов и молодёжи

Особое внимание уделяется воспитанию молодого поколения.

  • Студентам запрещено приезжать на учёбу на личных автомобилях.

  • Смартфоны находятся под запретом — разрешены только простые кнопочные телефоны для связи с родителями.

  • Действует строгий дресс-код: джинсы, кроссовки и яркие украшения недопустимы. Для девушек установлены даже требования к высоте каблука — от 5 до 10 сантиметров.

Традиции на свадьбах и в спорте

Даже торжества и спортивные занятия подчинены государственным правилам.

  • Свадьбы разрешено праздновать не дольше двух дней и приглашать максимум 200 гостей. Специальные комиссии следят, чтобы лимит не был превышен.

  • В образовательных учреждениях бокс заменили национальной борьбой гуштингири, а количество соревнований по этому виду спорта увеличилось в восемь раз.

Сохранение самобытности — через строгие нормы

Таджикистан последовательно выстраивает модель общества, где внешние влияния минимизированы, а традиционные ценности и культурные обычаи занимают центральное место. Для туристов многие из этих запретов кажутся неожиданными, но для местных жителей они стали частью жизни, символом уважения к истории и национальной идентичности.

1
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Водителей начали наказывать по-новому: казахстанцы могут получить штраф, не нарушая правилаНовости Казахстана
21.10.2025, 07:37 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь