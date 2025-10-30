Стало известно о влиятельном выходце из СССР в окружении Трампа

43-летний юрист Борис Эпштейн, родившийся в Москве, стал одной из ключевых фигур в окружении президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил журналист телеканала ABC News Джонатан Карл в своей книге «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку», на которую ссылается РБК, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Борис Эпштейн родился в 1982 году в Москве и переехал в США в детстве. Он получил юридическое образование и впоследствии оказался в одном из самых влиятельных политических кругов Америки. По словам Карла, будущий советник Трампа учился вместе с Эриком Трампом — сыном действующего главы Белого дома.
Эпштейн присоединился к предвыборному штабу Дональда Трампа в 2016 году и сыграл заметную роль в его первой президентской кампании. Однако его влияние особенно усилилось после выборов 2020 года.
После промежуточных выборов 2020 года, когда многие соратники отвернулись от Трампа, Эпштейн остался одним из немногих, кто продолжал активно поддерживать президента. Он помогал в юридической борьбе за пересмотр итогов голосования и участвовал в координации действий штаба.
Именно в этот период, по данным Карла, Трамп начал рассматривать Эпштейна как одного из самых доверенных советников.
Когда Дональд Трамп стал первым в истории США президентом, против которого были выдвинуты уголовные обвинения, Эпштейн сопровождал его в судах. Хотя он не выступал главным адвокатом, именно он организовывал юридическую команду Трампа и координировал её работу.
Карл подчеркивает, что влияние Эпштейна распространялось не только на юридические аспекты, но и на стратегические решения президента.
По информации The Wall Street Journal, Эпштейн нашел потенциальную правовую лазейку, которая может позволить Трампу вновь участвовать в выборах 2028 года.
Советник якобы полагает, что американская конституция не исключает возможности третьего срока, если один из них не был подрядным.
Таким образом, юрист из Москвы может стать ключевой фигурой в попытке Дональда Трампа остаться в политике и вновь претендовать на пост президента США.
Родился в Москве в 1982 году, эмигрировал в США в детстве.
Окончил юридический факультет Университета Джорджтауна.
Работал в сфере финансов и права, затем занялся политическим консалтингом.
Был советником Трампа в 2016 и 2020 годах.
Сейчас считается одним из ближайших стратегов президента.
