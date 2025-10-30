Стало известно о влиятельном выходце из СССР в окружении Трампа

43-летний юрист Борис Эпштейн, родившийся в Москве, стал одной из ключевых фигур в окружении президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил журналист телеканала ABC News Джонатан Карл в своей книге «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку», на которую ссылается РБК , передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Борис Эпштейн (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

От московских корней до команды Трампа

Борис Эпштейн родился в 1982 году в Москве и переехал в США в детстве. Он получил юридическое образование и впоследствии оказался в одном из самых влиятельных политических кругов Америки. По словам Карла, будущий советник Трампа учился вместе с Эриком Трампом — сыном действующего главы Белого дома.

Эпштейн присоединился к предвыборному штабу Дональда Трампа в 2016 году и сыграл заметную роль в его первой президентской кампании. Однако его влияние особенно усилилось после выборов 2020 года.

Лояльность в момент кризиса

После промежуточных выборов 2020 года, когда многие соратники отвернулись от Трампа, Эпштейн остался одним из немногих, кто продолжал активно поддерживать президента. Он помогал в юридической борьбе за пересмотр итогов голосования и участвовал в координации действий штаба.

Именно в этот период, по данным Карла, Трамп начал рассматривать Эпштейна как одного из самых доверенных советников.

Роль в судебных процессах

Когда Дональд Трамп стал первым в истории США президентом, против которого были выдвинуты уголовные обвинения, Эпштейн сопровождал его в судах. Хотя он не выступал главным адвокатом, именно он организовывал юридическую команду Трампа и координировал её работу.

Карл подчеркивает, что влияние Эпштейна распространялось не только на юридические аспекты, но и на стратегические решения президента.

Возможность третьего срока: юридическая лазейка

По информации The Wall Street Journal, Эпштейн нашел потенциальную правовую лазейку, которая может позволить Трампу вновь участвовать в выборах 2028 года.

Советник якобы полагает, что американская конституция не исключает возможности третьего срока, если один из них не был подрядным.

Таким образом, юрист из Москвы может стать ключевой фигурой в попытке Дональда Трампа остаться в политике и вновь претендовать на пост президента США.

Кто такой Борис Эпштейн