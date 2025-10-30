18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
30.10.2025, 13:14

«12 из 10»: встреча Трампа и Си Цзиньпина в Пусане завершилась прорывом

Новости Мира 0 586

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели первую с 2019 года личную встречу — переговоры прошли в южнокорейском Пусане на полях саммита АТЭС. Разговор двух мировых лидеров длился почти два часа и, по словам Трампа, «прошел на 12 баллов из 10». Стороны обсудили торговлю, экспорт фентанила, конфликт на Украине и перспективы будущего сотрудничества, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: лидеры США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин (Getty Images)
Фото: лидеры США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин (Getty Images)

Первая личная встреча за шесть лет

Встреча Трампа и Си состоялась на авиабазе Кимхэ и проходила в закрытом формате. Это была их первая личная беседа с момента саммита в 2019 году. Перед началом переговоров американский президент заявил, что ожидает «замечательных результатов» и назвал китайского лидера «давним другом».

«Думаю, что мы уже достигли согласия по многим вопросам и достигнем еще по ряду», — отметил Трамп, добавив, что встреча «будет замечательной для обоих».

После переговоров президенты не делали совместных заявлений. Сразу по завершении встречи Трамп покинул Южную Корею, направившись домой.

Торговое перемирие и снижение пошлин

Уже на борту Air Force One Трамп подвел итоги переговоров. Он заявил, что США и Китай заключили временное торговое соглашение сроком на год с возможностью продления. Подписание ожидается «в ближайшее время», поскольку между сторонами «осталось мало нерешенных вопросов».

Кроме того, Трамп объявил о снижении тарифов на китайский импорт — пошлины на товары, ранее введенные из-за контрабанды фентанила, уменьшены с 20% до 10%. В итоге совокупная ставка снизилась до 47% вместо прежних 57%.

«Мне кажется, они принимают очень активные меры в связи с проблемой фентанила», — пояснил он.

Разблокировка рынка редкоземельных металлов и новые переговоры с Nvidia

Одной из тем встречи стала ситуация с редкоземельными металлами. По словам Трампа, стороны смогли урегулировать все противоречия, связанные с экспортным контролем Китая.

В то же время, как сообщает CNN, Вашингтон не намерен смягчать ограничения на экспорт высоких технологий. После переговоров Трампа и Си планируется отдельная встреча представителей Пекина с американской компанией Nvidia. США ранее ограничили поставки передовых чипов и моделей искусственного интеллекта в Китай, разрешив их экспорт только союзникам, что вызвало недовольство Пекина.

Украина: Трамп и Си обещают «работать вместе»

Отдельное внимание лидеры уделили украинскому конфликту. По словам Трампа, Китай согласился содействовать поиску решения кризиса:

«Мы договорились работать вместе, чтобы попытаться достичь результата. Он поможет нам, и мы будем сотрудничать по Украине».

Американский президент также затронул вопрос о покупке российской нефти третьими странами, подчеркнув, что Вашингтон продолжает бороться с этим явлением. При этом он отметил, что Индия, по его словам, «ведет себя правильно» и сократила закупки.

Позиция Си Цзиньпина: «Мы должны быть партнерами и друзьями»

Председатель КНР назвал переговоры с Трампом «теплыми и конструктивными» и подчеркнул, что, несмотря на разногласия, Китай и США должны оставаться партнерами.

«Развитие и возрождение Китая не противоречат цели президента Трампа — сделать Америку снова великой», — заявил Си.

Он выразил готовность укреплять основу двусторонних отношений и создавать условия для взаимного процветания. По словам китайского лидера, с момента возвращения Трампа в Белый дом они уже трижды созванивались и регулярно обменивались письмами.

Планы на будущее: обмен визитами и продолжение диалога

По итогам переговоров Дональд Трамп подтвердил, что посетит Китай с официальным визитом в апреле 2026 года. В ответ Си Цзиньпин пообещал приехать в США «чуть позже».

Пока американский президент завершил свое азиатское турне и вернулся в Вашингтон, китайский лидер остался в Южной Корее для участия в главном саммите АТЭС.

Итоги встречи: осторожная разрядка и новые надежды

Переговоры в Пусане стали важным шагом к снижению напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира.
Главные достижения:

  • временное торговое соглашение между США и Китаем;

  • снижение американских пошлин на китайские товары;

  • прогресс в решении проблемы фентанила и редкоземельных металлов;

  • согласие на совместную работу по урегулированию конфликта в Украине.

По оценке Трампа, встреча «прошла на 12 из 10», а обе стороны выразили готовность продолжать диалог — теперь уже на уровне конкретных действий и визитов.

