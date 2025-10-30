Наушники Apple вызвали кровь из ушей

Пользователи наушников Apple AirPods Pro 3 сообщили о неожиданных и неприятных последствиях использования гаджета. По их словам, после прослушивания музыки в ухе оставались следы крови , а на силиконовых насадках можно было заметить капли и пятна . Первые тревожные сообщения появились на Reddit, где публикация пользователя под ником lyaо1235 собрала почти 500 лайков и свыше 100 комментариев, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: @Lyao1235 / Reddit

Возможная причина — острые края насадок

Издание Headphonesty, специализирующееся на обзорах аудиотехники, уточняет, что жалобы начали появляться сразу после выхода AirPods Pro 3 в продажу, а затем возобновились спустя месяц после релиза. Некоторые владельцы предположили, что виной всему острые или слишком жесткие края силиконовых амбушюр, которые могли повредить кожу внутри ушного канала.

Давление и нарушение кровообращения

Один из пользователей, представившийся медиком, объяснил, что конструкция гарнитуры способна оказывать избыточное давление на стенки слухового прохода, что приводит к ограничению кровообращения и появлению микропролежней. Даже несмотря на мягкий материал, форма насадок, по словам эксперта, может вызывать травмы при длительном ношении.

От Bloodgate до возвратов в Apple Store

Интернет-пользователи уже окрестили инцидент Bloodgate — по аналогии с прошлым скандалом Bendgate, когда корпуса смартфонов iPhone гнулись в карманах. Некоторые пострадавшие рассказали, что смогли вернуть наушники в магазин Apple и получить денежную компенсацию.

Что известно сейчас

Компания Apple официально не прокомментировала ситуацию, однако обсуждения продолжаются на форумах и в соцсетях. Эксперты призывают владельцев AirPods Pro 3 внимательно следить за состоянием кожи в ушах и не использовать гарнитуру при малейшем дискомфорте, чтобы избежать травм и воспалений.