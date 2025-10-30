Наушники Apple вызвали кровь из ушей

Пользователи наушников Apple AirPods Pro 3 сообщили о неожиданных и неприятных последствиях использования гаджета. По их словам, после прослушивания музыки в ухе оставались следы крови, а на силиконовых насадках можно было заметить капли и пятна. Первые тревожные сообщения появились на Reddit, где публикация пользователя под ником lyaо1235 собрала почти 500 лайков и свыше 100 комментариев, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Издание Headphonesty, специализирующееся на обзорах аудиотехники, уточняет, что жалобы начали появляться сразу после выхода AirPods Pro 3 в продажу, а затем возобновились спустя месяц после релиза. Некоторые владельцы предположили, что виной всему острые или слишком жесткие края силиконовых амбушюр, которые могли повредить кожу внутри ушного канала.
Один из пользователей, представившийся медиком, объяснил, что конструкция гарнитуры способна оказывать избыточное давление на стенки слухового прохода, что приводит к ограничению кровообращения и появлению микропролежней. Даже несмотря на мягкий материал, форма насадок, по словам эксперта, может вызывать травмы при длительном ношении.
Интернет-пользователи уже окрестили инцидент Bloodgate — по аналогии с прошлым скандалом Bendgate, когда корпуса смартфонов iPhone гнулись в карманах. Некоторые пострадавшие рассказали, что смогли вернуть наушники в магазин Apple и получить денежную компенсацию.
Компания Apple официально не прокомментировала ситуацию, однако обсуждения продолжаются на форумах и в соцсетях. Эксперты призывают владельцев AirPods Pro 3 внимательно следить за состоянием кожи в ушах и не использовать гарнитуру при малейшем дискомфорте, чтобы избежать травм и воспалений.
