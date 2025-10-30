18+
30.10.2025, 15:04

Первая леди Франции вновь в центре скандала

Новости Мира 0 1 675

В Париже начался судебный процесс, инициированный супругой президента Франции Брижит Макрон. Первая леди обвинила десятерых граждан страны в клевете и распространении ложных сведений о её гендерной принадлежности, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: thelist.com
Фото: thelist.com

Поводом для разбирательства стали материалы, появившиеся в интернете ещё в 2017 году, где утверждалось, что Брижит Макрон якобы родилась мужчиной и впоследствии сменила пол.

Суд уже проходил — и закончился не в пользу Макрон

Это не первый случай, когда Брижит Макрон пытается отстоять свою репутацию в суде. В 2023 году она уже подавала иск против журналистки Наташи Рей и ясновидящей Амандин Рой, распространивших аналогичные утверждения. Тогда суд оправдал обеих обвиняемых, сославшись на недостаточность доказательств злого умысла.

Аргументы защиты: «Это не травля, а свобода слова»

На нынешнем процессе обвиняемые не признают своей вины. Один из подсудимых заявил, что их публикации носили «сатирический характер» и представляют собой «чёрный юмор», который не запрещён французским законодательством.

Адвокаты защиты подчеркивают, что публичные личности, к которым относится первая леди, должны быть готовы к обсуждению в медиа и социальных сетях. По их мнению, уголовное преследование за подобные заявления противоречит принципу свободы выражения мнений.

Судья: «Действия обвиняемых нанесли вред здоровью Брижит Макрон»

Судья отметил, что публикации, ставшие предметом разбирательства, повлияли на физическое и психическое состояние супруги президента. Несмотря на это, сама Брижит Макрон в зале суда не присутствовала.

Если обвиняемые будут признаны виновными, им грозит до двух лет лишения свободы.

Граница между критикой и травлей

Ключевым вопросом для суда станет определение границы между допустимой критикой публичной фигуры и клеветнической травлей. Решение суда может стать прецедентом для всей французской правовой системы, поскольку подобные споры в эпоху социальных сетей становятся всё более частыми.

1
2
1
