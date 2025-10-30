Первая леди Франции вновь в центре скандала

В Париже начался судебный процесс, инициированный супругой президента Франции Брижит Макрон. Первая леди обвинила десятерых граждан страны в клевете и распространении ложных сведений о её гендерной принадлежности, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Поводом для разбирательства стали материалы, появившиеся в интернете ещё в 2017 году, где утверждалось, что Брижит Макрон якобы родилась мужчиной и впоследствии сменила пол.
Это не первый случай, когда Брижит Макрон пытается отстоять свою репутацию в суде. В 2023 году она уже подавала иск против журналистки Наташи Рей и ясновидящей Амандин Рой, распространивших аналогичные утверждения. Тогда суд оправдал обеих обвиняемых, сославшись на недостаточность доказательств злого умысла.
На нынешнем процессе обвиняемые не признают своей вины. Один из подсудимых заявил, что их публикации носили «сатирический характер» и представляют собой «чёрный юмор», который не запрещён французским законодательством.
Адвокаты защиты подчеркивают, что публичные личности, к которым относится первая леди, должны быть готовы к обсуждению в медиа и социальных сетях. По их мнению, уголовное преследование за подобные заявления противоречит принципу свободы выражения мнений.
Судья отметил, что публикации, ставшие предметом разбирательства, повлияли на физическое и психическое состояние супруги президента. Несмотря на это, сама Брижит Макрон в зале суда не присутствовала.
Если обвиняемые будут признаны виновными, им грозит до двух лет лишения свободы.
Ключевым вопросом для суда станет определение границы между допустимой критикой публичной фигуры и клеветнической травлей. Решение суда может стать прецедентом для всей французской правовой системы, поскольку подобные споры в эпоху социальных сетей становятся всё более частыми.
