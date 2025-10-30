18+
30.10.2025, 17:20

Назван самый эффективный антидепрессант

Новости Мира 0 704

Ученые Университетского колледжа Лондона назвали сертралин — один из самых распространенных антидепрессантов в мире — наиболее эффективным средством для борьбы с симптомами депрессии и тревожности. Согласно свежим данным крупного клинического исследования PANDA, опубликованным в журнале Nature Mental Health, препарат помогает улучшить настроение и снизить чувство подавленности уже в течение первых двух недель терапии, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: neurosciencenews.com
Фото: neurosciencenews.com

Что известно о сертралине

Сертралин относится к классу селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) — препаратов, повышающих уровень «гормона счастья» в мозге. Эти лекарства широко применяются в психиатрической и терапевтической практике для лечения депрессии, панических атак и тревожных расстройств.

Новые результаты изменили прежние представления

Ранее, по данным публикации 2019 года в журнале The Lancet Psychiatry, считалось, что сертралин прежде всего снижает тревожность, а выраженное улучшение состояния при депрессии наступает только через 12 недель. Однако новые результаты PANDA показали, что положительные эмоциональные сдвиги могут проявляться значительно раньше.

Как проводилось исследование

Для уточнения влияния сертралина на различные симптомы учёные использовали инновационный статистический метод — сетевой анализ, позволяющий отследить, какие именно признаки депрессии реагируют первыми.

«Наш анализ показал, что сертралин способствует снижению чувства грусти, самоненависти, тревожности и даже суицидальных мыслей уже спустя две недели после начала лечения», — отметила руководитель исследования доктор Джулия Пьяцца.

Побочные эффекты и динамика состояния

Как и у большинства антидепрессантов, при приеме сертралина наблюдались побочные эффекты — усталость, снижение либидо и нарушения сна. По словам ученых, эти проявления часто накладываются на симптомы самой депрессии, что осложняет оценку действия препарата.

Исследователи отметили, что физические симптомы ухудшались в первые недели терапии, но затем стабилизировались примерно через шесть недель, тогда как эмоциональное состояние пациентов продолжало улучшаться вплоть до 12-й недели.

«Побочные эффекты со временем уменьшаются, а эмоциональные улучшения усиливаются — в этом и заключается общий терапевтический эффект сертралина», — подчеркнула доктор Пьяцца.

Значение исследования для практики

Авторы работы считают, что новый подход к анализу действия антидепрессантов поможет врачам и пациентам лучше понимать динамику восстановления и принимать более точные решения при выборе терапии. Раннее улучшение эмоционального состояния может повысить доверие к лечению и улучшить приверженность пациентов назначенной терапии.

