Ужас в лесопарке Екатеринбурга: найдена голая обезглавленная женщина

В Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга обнаружено тело женщины с отрезанной головой. Информацию о трагическом происшествии публикует Telegram-канал Baza, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Тело женщины нашел местный житель, который совершал утреннюю пробежку. По словам очевидца, на шее погибшей виднелся ровный след от среза. Особое внимание полиции привлекло то, что женщина была полностью голой, а при себе имела лишь кольцо.
Правоохранительные органы квалифицировали происшествие как криминальное. Уже возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
На данный момент полиция проверяет сводки о пропавших женщинах, чтобы установить личность погибшей. Также продолжаются поиски ее головы, которая отсутствует на месте преступления.
Этот инцидент совпал с недавней находкой окровавленного автомобиля Mercedes в окрестностях Екатеринбурга. Машина принадлежала пропавшему бизнесмену. Его самого пока не удалось найти: автомобиль был открыт, а личных вещей внутри не обнаружено.
Эксперты отмечают, что череда подобных случаев вызывает повышенное внимание к вопросам безопасности в лесопарках города.
