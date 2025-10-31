Россияне сметают конину с прилавков перед Новым годом Огненной Лошади

С приближением 2026 года, который по восточному календарю пройдет под знаком Красной Огненной Лошади, россияне активно готовятся к праздничному столу. Одним из главных гастрономических трендов этого сезона стала конина. Интерес к этому виду мяса в стране растет с заметной динамикой, сообщает Lada.kz со ссылкой на Телеграм-канал Baza.

Фото: mkkom.ru

Эксперты связывают повышенный спрос не только с кулинарными предпочтениями россиян, но и с популярными восточными суевериями: считается, что мясо лошади на новогоднем столе приносит удачу и помогает "задобрить" символ наступающего года.

Резкий рост производства конины

Согласно информации Baza и системе маркировки товаров "Честный знак", производство продуктов из конины в России увеличивается стремительными темпами.

В марте 2025 года произведено около 39 тонн тушенки из конины .

В июле показатель вырос до 76 тонн .

В августе производство составило 118 тонн .

В октябре объем достиг рекордных 276 тонн.

Такой резкий рост аналитики объясняют повышенным интересом покупателей и сезонным ажиотажем накануне новогодних праздников.

Фермеры отмечают изменение спроса

Российские фермеры отмечают, что покупатели стали чаще выбирать не только тушенку, но и другие виды продукции из конского мяса:

вяленое мясо;

колбасы с добавлением сала и специй;

разнообразные деликатесы для праздничного стола.

Производители подчеркивают, что спрос на конину выходит за рамки обычного гастрономического интереса. Восточные традиции и желание следовать суевериям делают этот продукт особенно популярным в преддверии Нового года.

Кулинарная и символическая ценность

Эксперты отмечают, что конина на столе не только символизирует уважение к восточной культуре, но и становится гастрономическим атрибутом праздника. В сочетании с традиционными закусками и специями мясо лошади приобретает статус деликатеса, который способен украсить любой праздничный стол.