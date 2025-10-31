Почему нельзя кипятить воду дважды: неожиданная угроза, о которой молчат химики

Повседневная привычка наливать воду в чайник с запасом кажется безобидной, но эксперты предупреждают: повторное кипячение может нести серьезный риск для организма, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: ks-yanao.ru

Что происходит с водой при повторном нагреве

Каждое последующее кипячение воды приводит к:

Потере растворенного кислорода, что ухудшает вкус напитков.

Снижению полезных качеств жидкости.

Увеличению концентрации минеральных соединений, остающихся после испарения.

Каждый цикл кипячения оставляет в емкости осадок из солей, который с течением времени становится более опасным.

Скрытая угроза для почек и организма

Повторное кипячение воды повышает содержание в ней:

Соли магния и кальция , формирующие твердый налет на стенках чайника и создающие дополнительную нагрузку на почки.

Нитраты и соединения фтора, которые при многократном нагреве превращаются в более агрессивные химические формы.

Медицинские исследования связывают регулярное употребление многократно кипяченой воды с повышенным риском образования конкрементов у людей с предрасположенностью к заболеваниям мочевыделительной системы.

Практические советы для безопасного чаепития

Чтобы минимизировать риски, специалисты рекомендуют:

Наливать ровно столько воды, сколько необходимо для одного заваривания. Не использовать воду многократно, повторное кипячение следует свести к минимуму. Регулярно очищать чайник от налета, особенно если он старый. Следить за качеством воды, даже хорошие фильтры не полностью решают проблему.

Однократное повторное кипячение не причинит заметного вреда здоровому человеку, но систематическое употребление многократно кипяченой воды оказывает накопительный негативный эффект.

Итог: простые привычки — залог здоровья

Внимательное отношение к воде должно быть таким же естественным, как выбор свежих продуктов. Простая бытовая привычка — использовать свежую воду для каждого кипячения — способна защищать организм и сохранять вкус ваших напитков.

Статья носит информационный характер и не является медицинским назначением. Для личной безопасности рекомендуется консультация специалиста.