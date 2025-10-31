Почему нельзя спать с домашними животными: сомнолог объяснил скрытую угрозу

Сон с питомцами в одной кровати может негативно влиять на здоровье человека — как психическое, так и физическое. Об этом предупреждает российский сомнолог Роман Бузунов в интервью изданию «Абзац», сообщает Lada.kz.
Главная причина, по словам эксперта, заключается в различии циркадных ритмов человека и животных:
Кошки наиболее активны в сумерках и ночью. Они могут вставать, ходить по кровати, мурлыкать, вылизываться или играть, нарушая спокойный сон хозяина.
Собаки спят дольше людей, но их сон фрагментирован. Питомцы часто просыпаются, прислушиваются к звукам и снова засыпают, что также мешает человеку отдыхать.
Даже если человек не осознает этих пробуждений, они оказывают реальное влияние на организм:
Сон становится менее глубоким.
Увеличивается количество микропробуждений.
Снижается доля фаз глубокого и быстрого сна (REM).
Утром человек испытывает усталость, раздражительность и снижение концентрации.
Бузунов советует не запрещать питомцам находиться в спальне, но при этом обеспечить им отдельное место для сна. Это позволит:
Сохранять полноценный и здоровый сон человека.
Предотвратить неправильное положение тела во время сна.
Снизить риск утренней усталости и раздражительности.
