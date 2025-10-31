Почему нельзя спать с домашними животными: сомнолог объяснил скрытую угрозу

Сон с питомцами в одной кровати может негативно влиять на здоровье человека — как психическое, так и физическое. Об этом предупреждает российский сомнолог Роман Бузунов в интервью изданию «Абзац», сообщает Lada.kz.

Фото: msn.com

Разные биоритмы — источник нарушений сна

Главная причина, по словам эксперта, заключается в различии циркадных ритмов человека и животных:

Кошки наиболее активны в сумерках и ночью. Они могут вставать, ходить по кровати, мурлыкать, вылизываться или играть, нарушая спокойный сон хозяина.

Собаки спят дольше людей, но их сон фрагментирован. Питомцы часто просыпаются, прислушиваются к звукам и снова засыпают, что также мешает человеку отдыхать.

Последствия совместного сна для человека

Даже если человек не осознает этих пробуждений, они оказывают реальное влияние на организм:

Сон становится менее глубоким.

Увеличивается количество микропробуждений.

Снижается доля фаз глубокого и быстрого сна (REM).

Утром человек испытывает усталость, раздражительность и снижение концентрации.

Рекомендации сомнолога

Бузунов советует не запрещать питомцам находиться в спальне, но при этом обеспечить им отдельное место для сна. Это позволит: