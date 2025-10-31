18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
530.07
615.2
6.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
31.10.2025, 08:56

Apple обвинила китайского конкурента в шпионаже

Новости Мира 0 349

Американская корпорация Apple обвинила китайскую компанию Oppo в раскрытии коммерческой тайны и подала на неё в суд. Информацию о судебном разбирательстве публикует профильное издание MacRumors, ссылаясь на официальные документы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Oppo
Фото: Oppo

Повод для иска: презентация бывшего инженера Apple

Основанием для претензий стала внутренняя презентация для сотрудников Oppo, которую провёл бывший инженер Apple Чэнь Ши. После ухода из компании Тима Кука Ши устроился на работу в Oppo. В рамках презентации под названием «Датчики Apple» он, как утверждает истец, раскрыл сведения, охраняемые коммерческой тайной американской корпорации.

Предыдущий иск против Чэня Ши

Ранее, в августе, Apple подала отдельный иск против самого Чэня Ши. Ему предъявили обвинение в том, что он скачал 63 файла из защищённой папки на рабочем компьютере Apple, чтобы передать их китайскому конкуренту. Новый иск утверждает, что Oppo активно способствовала раскрытию конфиденциальной информации своим новым сотрудником.

Реакция Oppo и самого Чэня Ши

В Oppo заявили, что во время презентации Ши обсуждал лишь «общие инженерные принципы» и не использовал данные, полученные в Apple. Сам Чэнь Ши подтвердил готовность сотрудничать с судом.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь