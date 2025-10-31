Apple обвинила китайского конкурента в шпионаже

Американская корпорация Apple обвинила китайскую компанию Oppo в раскрытии коммерческой тайны и подала на неё в суд. Информацию о судебном разбирательстве публикует профильное издание MacRumors, ссылаясь на официальные документы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Oppo

Повод для иска: презентация бывшего инженера Apple

Основанием для претензий стала внутренняя презентация для сотрудников Oppo, которую провёл бывший инженер Apple Чэнь Ши. После ухода из компании Тима Кука Ши устроился на работу в Oppo. В рамках презентации под названием «Датчики Apple» он, как утверждает истец, раскрыл сведения, охраняемые коммерческой тайной американской корпорации.

Предыдущий иск против Чэня Ши

Ранее, в августе, Apple подала отдельный иск против самого Чэня Ши. Ему предъявили обвинение в том, что он скачал 63 файла из защищённой папки на рабочем компьютере Apple, чтобы передать их китайскому конкуренту. Новый иск утверждает, что Oppo активно способствовала раскрытию конфиденциальной информации своим новым сотрудником.

Реакция Oppo и самого Чэня Ши

В Oppo заявили, что во время презентации Ши обсуждал лишь «общие инженерные принципы» и не использовал данные, полученные в Apple. Сам Чэнь Ши подтвердил готовность сотрудничать с судом.