Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
31.10.2025, 10:43

По улыбке можно вычислить высокий риск внезапной смерти — сенсационное исследование китайских ученых

Новости Мира 0 349

Исследователи из Сычуаньского университета заявили, что состояние зубов отражает не только здоровье человека, но и может указывать на продолжительность жизни. К такому выводу они пришли в результате многолетнего наблюдения за пожилыми людьми, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Зубы как показатель состояния организма

Здоровье полости рта давно считается важным индикатором общего физического состояния. Однако китайские ученые пошли дальше — они обнаружили, что скорость потери зубов напрямую связана с риском преждевременной смерти.

В течение более трёх лет специалисты наблюдали за восьмью тысячами добровольцев в возрасте от 73 до 91 года. Все участники были разделены на четыре группы в зависимости от темпов потери зубов:

  • медленная — не более двух зубов в год;

  • умеренная — около трёх;

  • быстрая — четыре и более;

  • стабильная — без потерь зубов.

Наука о связи улыбки и продолжительности жизни

Для анализа результатов учёные применили регрессионный метод Кокса, который позволяет оценивать относительный риск наступления конкретных событий. С его помощью специалисты установили, что чем быстрее человек теряет зубы, тем выше вероятность летального исхода.

Так, у участников с быстрой потерей зубов риск смерти оказался на 33% выше, чем у тех, кто не лишался зубов вовсе. Кроме того, каждый утраченный зуб в течение года увеличивал вероятность смерти ещё на 4%.

Почему зубы влияют на долголетие

Учёные пояснили, что потеря зубов может быть отражением множества внутренних процессов — от хронических воспалений и диабета до заболеваний сердца и дефицита питательных веществ. Все эти факторы в совокупности повышают нагрузку на организм и ускоряют старение.

Что важно помнить

Эксперты призывают уделять внимание состоянию полости рта не только ради эстетики, но и как части комплексного подхода к здоровью. Регулярные осмотры у стоматолога, полноценное питание и своевременное лечение заболеваний десен способны не только сохранить улыбку, но и продлить жизнь.

