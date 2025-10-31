18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
31.10.2025, 12:31

WhatsApp наконец-то «переехал» на запястье: владельцы Apple Watch получат долгожданное приложение

Новости Мира 0 301

Пользователей Apple Watch ожидает приятное обновление: популярный мессенджер WhatsApp готовится выпустить специальное приложение-компаньон для «умных» часов. Теперь основные функции сервиса будут доступны прямо с запястья, сообщает Lada.kz со ссылкой на Wabetainfo.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Ранее приложение было доступно только пользователям Android Watch

Еще в 2023 году разработчики WhatsApp создали версию приложения для часов на базе Android. Владельцы таких устройств получили возможность:

  • читать чаты и отвечать на сообщения голосом или текстом;

  • просматривать изображения и слушать голосовые сообщения;

  • отключать уведомления в чатах;

  • отправлять реакции и управлять звонками прямо с часов.

Настройка происходила через сопряжение с телефоном — достаточно было подключить Android-смартфон к часам, ввести восьмизначный код и подтвердить привязку. Функции «Плитки» и «Расширения» обеспечивали быстрый доступ к чату и уведомлениям.

Владельцы Apple Watch долго ждали аналогичное решение

До сих пор у пользователей Apple Watch не было возможности полноценно пользоваться WhatsApp — доступ ограничивался только уведомлениями. Но теперь мессенджер готовит отдельное приложение, которое позволит общаться, просматривать чаты и даже использовать голосовые команды без необходимости брать в руки телефон.

Пока не автономно: iPhone всё ещё нужен

Первая версия приложения не будет полностью независимой. WhatsApp для Apple Watch пока не сможет работать без активного подключения к iPhone.
Это значит, что смартфон должен оставаться в сети — оставить его дома и рассчитывать на автономную работу мессенджера на часах не получится.

Тем не менее, приложение упростит взаимодействие: оно автоматически синхронизируется с iPhone, без необходимости сканировать QR-коды. Если часы уже сопряжены с телефоном, WhatsApp установится и заработает сам.

Что смогут делать пользователи Apple Watch

После установки приложения владельцы часов смогут:

  • просматривать последние чаты и медиафайлы;

  • писать новые сообщения и отправлять голосовые записи;

  • использовать эмодзи и диктовать текст с помощью Siri или встроенного голосового ввода;

  • быстро отвечать на входящие уведомления прямо с экрана часов.

Таким образом, пользователи получат почти весь функционал мессенджера — за исключением автономного режима.

Когда ждать выхода новинки

Точная дата запуска WhatsApp для Apple Watch пока не объявлена. Однако, по данным инсайдеров, тестирование уже находится на продвинутой стадии, и полноценный релиз может состояться в ближайшие месяцы.

