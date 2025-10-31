18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
530.07
615.2
6.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
31.10.2025, 13:03

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp: что известно

Новости Мира 0 376

В России появились первые признаки ограничений на регистрацию новых пользователей в популярных мессенджерах Telegram и WhatsApp. Как сообщают СМИ, российским операторам связи предписано прекратить передачу сообщений и звонков с кодами авторизации, без которых создание новых аккаунтов становится невозможным, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM
Фото: wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

Операторам запретили передавать коды подтверждения

По данным издания «Код Дурова», от российских операторов связи потребовали прекратить рассылку СМС и совершение звонков с кодами, необходимыми для регистрации новых пользователей Telegram и WhatsApp.

Речь идет о компаниях, выполняющих технические функции — так называемых подрядчиках, обеспечивающих доставку авторизационных кодов. Согласно источникам на телеком-рынке, теперь эти подрядчики должны ограничить передачу коротких сообщений и блокировать установление голосовых соединений.

Именно эти действия, как отмечается, должны привести к невозможности регистрации новых российских аккаунтов в упомянутых мессенджерах.

Telegram уже использует обходные методы, но этого недостаточно

Telegram уже давно перестал отправлять СМС с кодами существующим пользователям из России, заменив этот способ на альтернативные — получение кода по электронной почте или через другие активные сессии.

Однако при создании нового профиля система всё ещё требует подтверждения через СМС или звонок, поэтому без этих каналов регистрация новых аккаунтов может быть полностью заблокирована.

Кроме того, подчеркивает «Код Дурова», ограничения могут коснуться и уже действующих пользователей: они тоже не смогут получать коды через СМС, если потребуется повторная авторизация.

Не все операторы выполняют предписание

Несмотря на поступившие распоряжения, некоторые российские операторы пока продолжают передавать СМС и звонки. Таким образом, ограничения внедряются постепенно и неравномерно.

Информацию о запрете передачи кодов новым пользователям подтвердил источник издания РБК, близкий к сфере информационной безопасности.

Сбои и блокировки в регионах: что говорят в Роскомнадзоре

За последние недели пользователи из южных регионов России и Крыма пожаловались на перебои в работе Telegram и WhatsApp: сообщения не отправлялись, а мультимедиа-файлы загружались с ошибками.

Представители Роскомнадзора заявили, что ведомство вводит частичные ограничения на работу иностранных мессенджеров в целях противодействия преступным действиям и обеспечения безопасности пользователей.

Так, оператор «Волна» в Крыму объяснил неполадки мерами Роскомнадзора, распространившимися на всех российских операторов. Однако позже в самом ведомстве опровергли информацию о блокировке мессенджеров в Крыму, подчеркнув, что речь идёт не о запрете, а о технических сбоях.

Банки массово отказались от Telegram и WhatsApp

На фоне ограничений в работе мессенджеров российские банки практически полностью прекратили использование Telegram и WhatsApp для общения с клиентами.

Согласно исследованию компании Naumen, опубликованному газетой «Ведомости», с апреля по октябрь 2025 года доля банков, использующих Telegram, сократилась с 73% до 6%, а WhatsApp — с 1% до нуля.

При этом лишь один банк перешёл на отечественный аналог — мессенджер Max. Остальные финансовые организации перенесли клиентскую поддержку на альтернативные платформы:

  • соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники»;

  • корпоративные email-каналы;

  • онлайн-формы на сайтах;

  • встроенные чаты в мобильных приложениях (их предпочитают 85% банков).

Российские власти продвигают отечественные решения

Параллельно власти и отраслевые ведомства активно продвигают использование отечественных мессенджеров, таких как Max. В Минцифры отметили рост интереса к этой платформе после новостей об ограничениях иностранных сервисов.

Таким образом, происходящие события могут стать частью более масштабной стратегии по импортозамещению цифровых коммуникаций и постепенному вытеснению зарубежных платформ с российского рынка.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь