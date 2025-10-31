В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp: что известно

В России появились первые признаки ограничений на регистрацию новых пользователей в популярных мессенджерах Telegram и WhatsApp. Как сообщают СМИ, российским операторам связи предписано прекратить передачу сообщений и звонков с кодами авторизации, без которых создание новых аккаунтов становится невозможным, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

Операторам запретили передавать коды подтверждения

По данным издания «Код Дурова», от российских операторов связи потребовали прекратить рассылку СМС и совершение звонков с кодами, необходимыми для регистрации новых пользователей Telegram и WhatsApp.

Речь идет о компаниях, выполняющих технические функции — так называемых подрядчиках, обеспечивающих доставку авторизационных кодов. Согласно источникам на телеком-рынке, теперь эти подрядчики должны ограничить передачу коротких сообщений и блокировать установление голосовых соединений.

Именно эти действия, как отмечается, должны привести к невозможности регистрации новых российских аккаунтов в упомянутых мессенджерах.

Telegram уже использует обходные методы, но этого недостаточно

Telegram уже давно перестал отправлять СМС с кодами существующим пользователям из России, заменив этот способ на альтернативные — получение кода по электронной почте или через другие активные сессии.

Однако при создании нового профиля система всё ещё требует подтверждения через СМС или звонок, поэтому без этих каналов регистрация новых аккаунтов может быть полностью заблокирована.

Кроме того, подчеркивает «Код Дурова», ограничения могут коснуться и уже действующих пользователей: они тоже не смогут получать коды через СМС, если потребуется повторная авторизация.

Не все операторы выполняют предписание

Несмотря на поступившие распоряжения, некоторые российские операторы пока продолжают передавать СМС и звонки. Таким образом, ограничения внедряются постепенно и неравномерно.

Информацию о запрете передачи кодов новым пользователям подтвердил источник издания РБК, близкий к сфере информационной безопасности.

Сбои и блокировки в регионах: что говорят в Роскомнадзоре

За последние недели пользователи из южных регионов России и Крыма пожаловались на перебои в работе Telegram и WhatsApp: сообщения не отправлялись, а мультимедиа-файлы загружались с ошибками.

Представители Роскомнадзора заявили, что ведомство вводит частичные ограничения на работу иностранных мессенджеров в целях противодействия преступным действиям и обеспечения безопасности пользователей.

Так, оператор «Волна» в Крыму объяснил неполадки мерами Роскомнадзора, распространившимися на всех российских операторов. Однако позже в самом ведомстве опровергли информацию о блокировке мессенджеров в Крыму, подчеркнув, что речь идёт не о запрете, а о технических сбоях.

Банки массово отказались от Telegram и WhatsApp

На фоне ограничений в работе мессенджеров российские банки практически полностью прекратили использование Telegram и WhatsApp для общения с клиентами.

Согласно исследованию компании Naumen, опубликованному газетой «Ведомости», с апреля по октябрь 2025 года доля банков, использующих Telegram, сократилась с 73% до 6%, а WhatsApp — с 1% до нуля.

При этом лишь один банк перешёл на отечественный аналог — мессенджер Max. Остальные финансовые организации перенесли клиентскую поддержку на альтернативные платформы:

соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники»;

корпоративные email-каналы;

онлайн-формы на сайтах;

встроенные чаты в мобильных приложениях (их предпочитают 85% банков).

Российские власти продвигают отечественные решения

Параллельно власти и отраслевые ведомства активно продвигают использование отечественных мессенджеров, таких как Max. В Минцифры отметили рост интереса к этой платформе после новостей об ограничениях иностранных сервисов.

Таким образом, происходящие события могут стать частью более масштабной стратегии по импортозамещению цифровых коммуникаций и постепенному вытеснению зарубежных платформ с российского рынка.