Рыжие приносят деньги, черные — защищают: тайная сила кошачьих окрасов

Кошки давно считаются не просто домашними любимцами, а хранителями уюта и особой энергетики дома. Многие уверены: характер и даже цвет шерсти питомца способен повлиять на жизнь хозяина. Эксперты рассказали, что символизируют разные окрасы кошек и какую энергетику они несут своим владельцам, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: ru.pinterest.com

Рыжие кошки — притягивают деньги и успех

Рыжий окрас ассоциируется с солнцем, теплом и золотом. Считается, что такие кошки приносят финансовую стабильность, удачу в делах и процветание.

Хозяева рыжих питомцев часто отмечают, что с появлением кота в доме усиливается энергия движения и позитивных перемен. Поэтому если в семье не хватает энергии для роста или вы хотите привлечь материальные блага — заведите рыжего любимца.

Серые и белые кошки — символ любви и гармонии

Серый, серебристый или белый цвет связан с чистотой, умиротворением и внутренним балансом.

Такие кошки помогают хозяевам наладить личную жизнь, встретить любовь и обрести семейное счастье.

По поверьям, в доме, где живет «Дымка» или белоснежный кот, царит мир и взаимопонимание — туда не проникают ссоры и обиды.

Черные и коричневые кошки — защитники от негатива

Окрас тьмы издавна окружен мистикой и страхами, но эзотерики уверены: черные кошки — самые сильные обереги.

Они способны нейтрализовать злую энергию, защитить дом от зависти и дурного глаза. Коричневые коты обладают похожими качествами — они создают атмосферу устойчивости и внутреннего спокойствия.

Трехцветные кошки — магнит удачи

Трехцветные или «черепаховые» кошки считаются самыми счастливыми.

В их окрасе сочетаются сразу несколько энергетических потоков: огонь (рыжий), чистота (белый) и защита (черный). Поэтому такие питомцы приносят хозяину постоянное везение и успех в любых начинаниях.

Считается, что трехцветная кошка способна подарить «полосу удачи» на всю жизнь.

Энергия хвоста и мягких лап

Какой бы ни был окрас вашего питомца, главное — любовь и забота, с которыми вы относитесь к нему. Ведь кошки тонко чувствуют эмоции человека и отвечают взаимностью.

А если верить древним поверьям — правильный окрас поможет не только украсить дом, но и привлечь в него счастье, богатство и гармонию.