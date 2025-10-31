«Забивал скот и привык»: в Екатеринбурге сын убил мать и спрятал ее голову

В Екатеринбурге раскрыто одно из самых жестоких преступлений последних лет — задержан молодой мужчина, подозреваемый в убийстве собственной матери. Тело женщины с признаками насильственной смерти было найдено в лесопарке, а позже следователи установили, что преступление совершил ее родной сын, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Telegram-канал «Baza»

Тело нашли случайно

30 октября во время утренней пробежки местный житель обнаружил в Юго-Западном лесопарке обезглавленное тело женщины. По данным полиции, оно находилось полностью обнаженным недалеко от автозаправки. На одном из пальцев погибшей оперативники заметили кольцо, что помогло в последующей идентификации.

Следователи немедленно возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Эксперты установили, что смерть наступила примерно в ночь на 20 октября, однако рассматриваются и другие версии.

Подозреваемый — родной сын жертвы

Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, преступником оказался сын погибшей — молодой человек 2004 года рождения. Он дал признательные показания и подробно рассказал, где спрятал голову матери и ее личные вещи. Пакет с уликами нашли в 200 метрах от места обнаружения тела.

Подозреваемого задержали в квартире, где он проживал вместе с четырьмя соседями. По словам официального представителя регионального МВД Валерия Горелых, конфликт между матерью и сыном длился давно и носил бытовой характер.

Мотив: постоянные ссоры и упреки

Следствие считает, что причиной убийства стали личные неприязненные отношения. Молодой человек, по одной из версий, пригласил мать прогуляться в парк под предлогом того, чтобы проводить ее до новой квартиры. Однако по пути решил, как он выразился, «раз и навсегда прекратить упреки в свой адрес».

По словам Горелых, после убийства сын был уверен, что сможет избежать наказания. «Он считал, что полиция не выйдет на его след, так как отчленил голову и спрятал одежду погибшей», — сообщил представитель МВД.

Кто такая погибшая

Жертвой преступления оказалась женщина 1984 года рождения, гражданка одной из стран Центральной Азии. В Екатеринбург она приехала в 2023 году и работала в торговом центре. Ее сын приехал в Россию примерно в то же время, но официального трудоустройства не имел.

По данным полиции, мать и сын проживали раздельно: женщина снимала квартиру на улице Начдива Онуфриева, а молодой человек — на улице Решетникова. Однако их отношения оставались напряженными — между ними часто вспыхивали ссоры.

«Привык забивать скот»

Когда оперативники спросили задержанного, как он смог поднять руку на собственную мать, тот ответил, что «ранее неоднократно забивал домашний скот и к этому процессу привык». Эта фраза, по словам представителей МВД, поразила даже опытных следователей.

Родственники знали, но молчали

Позже выяснилось, что о случившемся подозреваемый рассказал некоторым родственникам. Однако те побоялись сообщить о преступлении в полицию. Сейчас все они дают показания следствию.

Дело об убийстве передано в Следственный комитет, который продолжает выяснять все обстоятельства трагедии и проверяет версии, связанные с мотивами преступления.