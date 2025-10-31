COVID покажется детским лепетом: врач предупредил о реально опасном вирусе — умирает каждый десятый

Российский врач общей практики Александр Мясников предупредил граждан о респираторно-синцитиальном вирусе (РСВ), который по опасности и скорости поражения организма значительно превосходит привычные грипп и COVID-19, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: www.globallookpress.com

РСВ: тихий убийца легких

По словам Мясникова, респираторно-синцитиальный вирус отличается крайне агрессивным действием на дыхательные пути. Болезнь развивается стремительно, поражая легкие, и почти всегда заканчивается госпитализацией.

«Пациент обращается с воспалением легких или нижних дыхательных путей, но часто никто не называет первопричину болезни. А чаще всего виновником оказывается именно РСВ», — пояснил врач в эфире телеканала «Россия 1».

Опасность выше, чем у гриппа и COVID-19

Главная тревога связана не только с высокой летальностью, но и с особенностями распространения вируса:

Смертность достигает 10% , что значительно выше большинства штаммов гриппа и многих форм COVID-19.

Скорость заражения высокая, уступает лишь коронавирусу и гриппу.

Мясников подчеркнул, что именно эта комбинация — высокая опасность и быстрая передача — делает РСВ особенно коварным.

Пути заражения и меры предосторожности

РСВ передается воздушно-капельным путем и может удерживаться на поверхностях несколько часов. Это значит, что заразиться можно практически в любом месте:

в общественном транспорте,

в магазинах и офисах,

в учебных заведениях.

Эксперт советует соблюдать стандартные профилактические меры: тщательная гигиена рук, ношение масок в местах скопления людей и своевременное обращение к врачу при первых признаках респираторного заболевания.

Больница как почти неизбежный исход

Из-за высокой агрессивности вируса большинство заболевших нуждаются в госпитализации. Часто пациенты попадают в больницу с диагнозом «воспаление легких» или «воспаление нижних дыхательных путей», хотя реальная причина — РСВ.

Мясников отметил, что раннее распознавание вируса крайне важно для спасения жизни пациентов.

Важное предупреждение

Статья носит информационный характер и не является медицинским назначением. При появлении симптомов респираторного заболевания требуется неотложная консультация специалиста.