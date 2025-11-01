18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
31.10.2025, 19:12

Wildberries начал отправлять товары по воздуху с помощью дронов

Новости Мира 0 283

Один из крупнейших российских маркетплейсов, Wildberries, запустил пилотные испытания доставки товаров с помощью дронов. Компания ставит перед собой цель сделать логистику быстрее и удобнее для клиентов, особенно в труднодоступных регионах, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: © Белновости
Фото: © Белновости

Пилотные полеты прошли под Петербургом

Первое тестирование проводилось на логистическом комплексе Wildberries в Шушарах. Об этом сообщает корреспондент сетевого издания «Белновости».

Испытания проводятся с разрешения Комитета по транспорту Санкт-Петербурга и Федерального центра беспилотных авиационных систем, передаёт РИА Новости.

По словам представителей маркетплейса, первые полеты прошли успешно: дроны без проблем доставили товары со склада в пункт выдачи заказов.

Цель эксперимента — скорость и доступность

Wildberries подчёркивает, что внедрение беспилотной доставки позволит ускорить логистику и повысить комфорт для клиентов.

Особое внимание уделяется регионам, где традиционные способы доставки затруднены или требуют значительных временных и финансовых затрат.

Параллельные проекты беспилотной логистики

В России «Почта России» также тестирует аналогичные системы доставки.

Для эксперимента используются дроны, способные перевозить грузы весом от 100 граммов до 1,5 тонн, что открывает возможности не только для малых посылок, но и для более крупных грузов.

