18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
530.47
613.75
6.56
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
01.11.2025, 08:45

Молодой китайский космонавт и четыре мыши отправлены на космическую станцию

Новости Мира 0 428

Китай запустил пилотируемый корабль «Шэньчжоу‑21» с рекордно молодым участником экипажа и четырьмя чёрными мышами. Цель миссии — ротация персонала на космической станции и проведение биологических экспериментов на орбите. Это уже седьмая экспедиция к китайской станции после её ввода в эксплуатацию, сообщает Lada.kz  со ссылкой на CNN.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Китайская космическая программа совершила очередной шаг: на ракете‑носителе «Чанчжэн‑2F» с космодрома Цзюцюань на северо‑западе страны был отправлен пилотируемый корабль «Шэньчжоу‑21», на борту которого находится один из самых молодых китайских астронавтов, а также четыре чёрные мыши.

Согласно сообщениям государственных СМИ, трое членов экипажа корабля уже рано утром вошли на борт китайской космической станции и встретили членов предшествующего экипажа, начав процесс смены персонала.

Сейчас в составе миссии — 39-летний Чжан Хунчжан и 32-летний У Фэй, который считается самым молодым китайским астронавтом, отправившимся в космос. Командир Чжан Лу, в возрасте 48 лет, ранее уже участвовал в миссии «Шэньчжоу‑15» в 2022 году.

В дополнение к людям на орбиту поднялись четыре чёрные мыши — первые мелкие млекопитающие, направленные на китайскую космическую станцию. Их планируется задействовать в экспериментах по размножению при условиях низкой околоземной орбиты.

С момента завершения строительства станции в 2022 году это уже седьмая пилотируемая миссия, направленная к китайской космической платформе. Запуски стали регулярными — примерно два раза в год — и китайская программа за последний год добилась существенного прогресса, в том числе отправляя в космос астронавтов, родившихся в 1990‑х годах.

Китай также заявляет о достижении мирового рекорда по выходу в открытый космос и планирует в следующем году отправить первого иностранного астронавта — из Пакистана — на свою станцию.

На международной арене рост амбиций Китая вызывает внимание, в частности в Вашингтоне, где видят в этих успехах стимул для ускорения американской программы возвращения на Луну.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Водителей начали наказывать по-новому: казахстанцы могут получить штраф, не нарушая правилаНовости Казахстана
21.10.2025, 07:37 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь