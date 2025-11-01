Молодой китайский космонавт и четыре мыши отправлены на космическую станцию

Китай запустил пилотируемый корабль «Шэньчжоу‑21» с рекордно молодым участником экипажа и четырьмя чёрными мышами. Цель миссии — ротация персонала на космической станции и проведение биологических экспериментов на орбите. Это уже седьмая экспедиция к китайской станции после её ввода в эксплуатацию, сообщает Lada.kz со ссылкой на CNN .

Фото pixabay.com

Китайская космическая программа совершила очередной шаг: на ракете‑носителе «Чанчжэн‑2F» с космодрома Цзюцюань на северо‑западе страны был отправлен пилотируемый корабль «Шэньчжоу‑21», на борту которого находится один из самых молодых китайских астронавтов, а также четыре чёрные мыши.

Согласно сообщениям государственных СМИ, трое членов экипажа корабля уже рано утром вошли на борт китайской космической станции и встретили членов предшествующего экипажа, начав процесс смены персонала.

Сейчас в составе миссии — 39-летний Чжан Хунчжан и 32-летний У Фэй, который считается самым молодым китайским астронавтом, отправившимся в космос. Командир Чжан Лу, в возрасте 48 лет, ранее уже участвовал в миссии «Шэньчжоу‑15» в 2022 году.

В дополнение к людям на орбиту поднялись четыре чёрные мыши — первые мелкие млекопитающие, направленные на китайскую космическую станцию. Их планируется задействовать в экспериментах по размножению при условиях низкой околоземной орбиты.

С момента завершения строительства станции в 2022 году это уже седьмая пилотируемая миссия, направленная к китайской космической платформе. Запуски стали регулярными — примерно два раза в год — и китайская программа за последний год добилась существенного прогресса, в том числе отправляя в космос астронавтов, родившихся в 1990‑х годах.

Китай также заявляет о достижении мирового рекорда по выходу в открытый космос и планирует в следующем году отправить первого иностранного астронавта — из Пакистана — на свою станцию.

На международной арене рост амбиций Китая вызывает внимание, в частности в Вашингтоне, где видят в этих успехах стимул для ускорения американской программы возвращения на Луну.