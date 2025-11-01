Угрожает жизни: туристам назвали самый опасный вид развлечения в Египте

Почти год прошёл с момента трагедии у берегов Египта, когда 25 ноября 2024 года в Красном море, к северу от города Марса-Алам, затонуло туристическое судно Sea Story . Тогда гибель людей потрясла отдыхающих и вызвала вопросы к уровню безопасности на морских экскурсиях, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: pxhere.com

Однако журналистское расследование, проведённое телеканалом RTL совместно с немецким журналом Stern, показало, что спустя почти год ситуация в египетской туристической отрасли остаётся тревожной.

Массовые нарушения на яхтах для дайвинга

В рамках расследования корреспонденты осмотрели 17 дайвинг-яхт в трёх крупнейших портах Египта, популярных у иностранных туристов. Проверка выявила систематические и грубые нарушения правил безопасности, которые ставят под угрозу жизни пассажиров.

Среди обнаруженных проблем:

Отсутствие спасательных жилетов на борту;

Заблокированные аварийные выходы , делающие невозможной эвакуацию в экстренной ситуации;

Неисправное навигационное оборудование , из-за чего капитаны не могут корректно определять маршрут и положение судна;

Отсутствие водонепроницаемых и огнестойких перегородок на нижней палубе, что повышает риск распространения огня и затопления.

Как отмечают журналисты, нарушения были выявлены на всех проверенных судах, что говорит не о единичных инцидентах, а о системной проблеме.

Эксперты предупреждают: дайвинг-яхты могут стать ловушкой

Независимые эксперты, ознакомившиеся с результатами проверки, подтвердили выводы расследования. По словам инженера-судомеханика из международной консалтинговой компании, многие египетские туристические яхты представляют реальную угрозу для жизни пассажиров и членов экипажа.

Специалисты отмечают, что несоблюдение элементарных требований безопасности на морских прогулках и дайвинг-турах способно привести к повторению катастрофы вроде Sea Story. При этом массовость нарушений говорит о недостаточном контроле со стороны местных властей и о небрежном отношении операторов к техническому состоянию судов.

Туристам советуют проявлять осторожность

Эксперты рекомендуют отдыхающим, планирующим дайвинг или морские экскурсии в Египте, внимательно проверять условия безопасности перед посадкой на судно: наличие спасательных жилетов, исправность оборудования и открытые аварийные выходы.

Путешественников также призывают отдавать предпочтение крупным лицензированным компаниям, а не частным операторам, предлагающим туры по заниженной цене. В противном случае даже безобидное морское развлечение может закончиться трагедией.