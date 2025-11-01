Подогрев сидений в автомобиле: почему это может быть опасно для мужчин

Врач-специалист предупредил, что использование функции подогрева автомобильных сидений у мужчин может негативно сказаться на состоянии спермы и вызвать обострение хронических заболеваний. Он поясняет, что перегрев внешних половых органов и органов малого таза повышает риск ухудшения сперматогенеза и других проблем. Чтобы снизить возможные негативные последствия, рекомендуется использовать подогрев лишь коротким курсом, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости .

Фото pixabay.com

Функция подогрева автомобильных сидений является удобной опцией, особенно в холодное время года, однако она требует осознанного применения, отмечает кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии Институт фармации и медицинской химии им. М. Пирогова Андрей Кондрахин. По его словам, у мужчин использование подогрева может «сказаться на качестве спермы и на сперматогенезе. То есть ухудшается состояние, потому что мы перегреваем».

Он пояснил, что одним из ключевых факторов риска является то, что яички расположены вне тела, и постоянное воздействие тепла может нарушать нормальную терморегуляцию, необходимую для здоровья репродуктивной системы.

Кроме того, врач отметил, что подогрев сидений способен негативно влиять и на другие системы организма мужского пола:

Увеличение кровообращения в узлах при геморрое — это может спровоцировать обострение.

При хроническом пиелонефрите или заболеваниях почек тепло создаёт благоприятную среду для инфекции, что влечёт риск активации воспалительных процессов.

При простатите и заболеваниях мочевого пузыря усиленный прогрев также может ухудшить состояние пациента.

Исходя из этого эксперт советует: использовать подогрев сидений лишь как временную меру — включить, чтобы согреться, а затем ехать без него. Это позволит снизить потенциальный риск негативного воздействия на мужское здоровье.