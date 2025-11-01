18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
530.47
613.75
6.56
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
01.11.2025, 11:46

Подогрев сидений в автомобиле: почему это может быть опасно для мужчин

Новости Мира 0 506

Врач-специалист предупредил, что использование функции подогрева автомобильных сидений у мужчин может негативно сказаться на состоянии спермы и вызвать обострение хронических заболеваний. Он поясняет, что перегрев внешних половых органов и органов малого таза повышает риск ухудшения сперматогенеза и других проблем. Чтобы снизить возможные негативные последствия, рекомендуется использовать подогрев лишь коротким курсом, сообщает  Lada.kz  со ссылкой на РИА Новости.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Функция подогрева автомобильных сидений является удобной опцией, особенно в холодное время года, однако она требует осознанного применения, отмечает кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии Институт фармации и медицинской химии им. М. Пирогова Андрей Кондрахин. По его словам, у мужчин использование подогрева может «сказаться на качестве спермы и на сперматогенезе. То есть ухудшается состояние, потому что мы перегреваем».

Он пояснил, что одним из ключевых факторов риска является то, что яички расположены вне тела, и постоянное воздействие тепла может нарушать нормальную терморегуляцию, необходимую для здоровья репродуктивной системы.

Кроме того, врач отметил, что подогрев сидений способен негативно влиять и на другие системы организма мужского пола:

  • Увеличение кровообращения в узлах при геморрое — это может спровоцировать обострение.

  • При хроническом пиелонефрите или заболеваниях почек тепло создаёт благоприятную среду для инфекции, что влечёт риск активации воспалительных процессов.

  • При простатите и заболеваниях мочевого пузыря усиленный прогрев также может ухудшить состояние пациента.

Исходя из этого эксперт советует: использовать подогрев сидений лишь как временную меру — включить, чтобы согреться, а затем ехать без него. Это позволит снизить потенциальный риск негативного воздействия на мужское здоровье.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Водителей начали наказывать по-новому: казахстанцы могут получить штраф, не нарушая правилаНовости Казахстана
21.10.2025, 07:37 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь