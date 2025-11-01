«Температура 37, я умираю»: почему мужчины переживают простуду «как в последний раз»

Многие женщины замечали: стоит мужчине немного заболеть, как он ложится в постель с видом тяжелораненого. Даже при температуре 37 °C он чувствует себя «на грани», тогда как женщина в аналогичном состоянии спокойно продолжает работать и заботиться о доме. Психолог Надежда Семенова-Брюллова рассказала, что у этого явления есть научное и эволюционное объяснение, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: U__Photo / Shutterstock.com

Эволюционные корни мужской чувствительности к болезням

Согласно мнению специалиста, то, что мужчины тяжелее переносят легкие простуды, — не просто черта характера или каприз. Это следствие многовековой эволюции.

«Мужчины в среднем субъективно тяжелее переносят легкие недомогания, например, невысокую температуру, нежели женщины. В англоязычной культуре для этого даже существует шутливый термин man flu — "мужской грипп"», — объясняет психолог.

Древние мужчины выполняли роль охотников и защитников. Любая слабость делала их уязвимыми для хищников и врагов. Даже легкая болезнь могла стать фатальной — поэтому организм выработал яркую реакцию на недомогание как сигнал: «остановись, восстанови силы».

Женщины, напротив, должны были заботиться о потомстве и сохранять работоспособность даже в неблагоприятных условиях. Эволюция наделила их большей стрессоустойчивостью и способностью переносить физические неудобства без паники.

Почему мужчинам сложнее справляться даже с легкой простудой

Современные исследования показывают: мужская и женская иммунные системы реагируют на вирусы по-разному. На это влияют гормоны. Тестостерон снижает активность иммунитета, тогда как эстроген — наоборот, помогает быстрее бороться с инфекциями.

В итоге мужчины действительно могут сильнее ощущать симптомы — слабость, жар, ломоту в теле. Это физиологическая реакция, а не преувеличение.

Как правильно поддержать мужчину при болезни

Психолог отмечает, что попытки «взбодрить» заболевшего мужчину с помощью шуток или упреков обычно дают обратный эффект.

«Насмешка дает меньше результатов, чем поддержка», — подчеркивает Семенова-Брюллова.

Если партнер чувствует себя плохо, стоит проявить участие: дать возможность полежать, не нагружать делами, а при необходимости пообещать вызвать врача вечером, если состояние не улучшится.

Такая мягкая тактика помогает мужчине быстрее восстановиться и чувствовать заботу, а не давление.

Главное — не бороться, а принять

Эксперт советует не воспринимать «мужской грипп» как слабость или детскость. Это естественная реакция организма, заложенная природой. С ней не нужно бороться — достаточно правильно выстроить поведение и дать телу восстановиться.

Таким образом, за внешней «драматичностью» мужской болезни стоит не гиперболизация, а эволюционная стратегия выживания, которая до сих пор влияет на поведение современных мужчин.